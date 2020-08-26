МИД РФ: США и ряд стран ЕС, в том числе Прибалтика, вмешиваются во внутренние дела Беларуси

"Мы видим то, что делают государства Прибалтики, видим то, что делает Польша, то, что делает целый ряд других государств Европейского союза. И даже НАТО. Мы видим позицию Соединенных Штатов Америки. <…> Вмешательство во внутренние дела суверенного государства — мы так это и квалифицируем, — сказала она, комментируя ситуацию в Белоруссии. — Доказательной базы более чем достаточно".

Общественные деятели Белоруссии, желающие вступить в контакт с представителями России, могут обратиться в российское посольство. "Если есть какие-то желания, стремления, чаяния у любых общественных организаций [Белоруссии] пообщаться с кем-то из сопредельных или других государств, для этого существует наше посольство и не только наше", — сказала Захарова.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал недопустимым вмешательство из-за рубежа в ситуацию в стране и заявил, что государство даст этому отпор. Во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ходе встречи с первым замгоссекретаря США Стивеном Бигэном обратил внимание на недовольство ряда стран стабилизацией обстановки в Белоруссии.