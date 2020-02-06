МИД РФ сообщил о гибели российских военных в Сирии

В министерстве рассказали о тысяче нападений со стороны террористов в Идлибе за последние две недели января, не уточнив, о скольких погибших идет речь, пишет "Медуза".

В начале февраля сообщалось о гибели в Сирии четверых спецназовцев ФСБ России, официально подтверждена гибель одного. По данным ”Новой газеты”, бойцы спецназа обеспечивали безопасность во время встречи высших руководителей Сирии и Турции.