МИД РФ сообщил о гибели российских военных в Сирии

В середине января в Идлибской зоне деэскалации в Сирии ”трагически погибли российские и турецкие военные специалисты”, сообщил МИД РФ.
В министерстве рассказали о тысяче нападений со стороны террористов в Идлибе за последние две недели января, не уточнив, о скольких погибших идет речь, пишет "Медуза".
В начале февраля сообщалось о гибели в Сирии четверых спецназовцев ФСБ России, официально подтверждена гибель одного. По данным ”Новой газеты”, бойцы спецназа обеспечивали безопасность во время встречи высших руководителей Сирии и Турции.
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