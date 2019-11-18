МИД РФ: Россия передала Украине три задержанных корабля
Задержанные год назад украинские корабли в Керченском проливе успешно переданы обратно Украине. Об этом заявили в МИД России.
Задержанные год назад украинские корабли в Керченском проливе успешно переданы обратно Украине. Об этом заявили в МИД России.
Как рассказали в ведомстве, корабли, которые являются вещдоками в продолжающемся в России уголовном расследовании о незаконном пересечении границы, вернулись домой.
МИД подчеркнул, что передача кораблей обратно стала возможна благодаря тому, что страна завершила необходимые следственные действия в отношении кораблей.
”Их нахождение на территории России… не требуется”, — пояснили в министерстве.
В МИД РФ утверждают, что действия киевских властей, отдавших приказ своим военным об осуществлении провокационных действий в ноябре 2018 года, являются преступлением против России и украинцев, которых они подвергли опасности.
”Российская сторона намерена и впредь жестко пресекать любые провокации у своих границ,”, — заключили в МИД.
25 ноября три корабля военно-морских сил Украины пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.
В ФСБ России сообщили, что ”на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование”. ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.
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