МИД РФ: Россия передала Украине три задержанных корабля

Как рассказали в ведомстве, корабли, которые являются вещдоками в продолжающемся в России уголовном расследовании о незаконном пересечении границы, вернулись домой.

МИД подчеркнул, что передача кораблей обратно стала возможна благодаря тому, что страна завершила необходимые следственные действия в отношении кораблей.

”Их нахождение на территории России… не требуется”, — пояснили в министерстве.

В МИД РФ утверждают, что действия киевских властей, отдавших приказ своим военным об осуществлении провокационных действий в ноябре 2018 года, являются преступлением против России и украинцев, которых они подвергли опасности.

”Российская сторона намерена и впредь жестко пресекать любые провокации у своих границ,”, — заключили в МИД.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что ”на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование”. ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.