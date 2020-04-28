28.04.2020, 19:38

МИД Эстонии: наша страна ни у кого не просила гуманитарную помощь. В том числе у России

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Kaitsevahendite jõudmine Tallinna lennujaama 2.04.2020
Kaitsevahendite jõudmine Tallinna lennujaama 2.04.2020Foto: Andres Putting

В Москве считают, что Эстония не может попросить помощи у России, потому что этому мешают другие страны. МИД Эстонии в ответ на запрос RusDelfi заверил, что наша страна и не собиралась этого делать.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на выходных сказал, что ряду стран ЕС "старшие товарищи" не дают просить помощи у РФ. Член Совета Федерации РФ Сергей Цеков согласился и заверил, что среди этих стран и Эстония. Он утверждает, что есть "запрет" на просьбу у России гуманитарной помощи.

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RusDelfi обратился в Министерство иностранных дел Эстонии с просьбой прокомментировать высказывания коллег из России. В пресс-службе подчеркнули, что высказывание Лаврова не соответствует действительности. "Эстония ни у кого не просила гуманитарной помощи. В том числе у России", — ответили в МИД и добавили, что и далее не собираются запрашивать гуманитарную помощь у какой-либо страны.

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