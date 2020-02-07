Между Россией и Турцией — серьезный конфликт. Эрдоган грозит войной

Россия и Турция после нескольких лет дружбы снова находятся на пороге холодной войны вроде той, что была между ними в 2015–2016 годах. И причина конфликта та же — страны имеют совершенно разные представления о том, что делать с последним активным анклавом сирийской оппозиции в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, пишет "Медуза".
Башар Асад при поддержке Москвы сейчас намерен полностью уничтожить остатки исламистов в стране, а Анкара пытается его остановить и даже угрожает правительству Сирии войной. Боевые действия уже начались — одна из попыток задержать сирийские войска закончилась гибелью 8 турецких солдат. Прямые переговоры президентов Владимира Путина и Реджепа Эрдогана 5 февраля, которые обычно лично улаживали все разногласия, на сей раз, кажется, не помогли; сирийское наступление продолжилось, а Москва и Анкара обвинили друг друга в нарушении всех договоренностей.
”Медуза” объясняет, из-за чего поссорились две страны и чем этот конфликт может закончиться.
Конфликт между Россией и Турцией длится с 2015 года. С тех пор у них то гибридная война, то близкая дружба
Краткая версия этой истории. В 2015 году Россия и Турция стали противниками в гибридной войне в Сирии. Турецкие власти поддерживали оппозицию, в том числе исламистов, а российская армия вступила в войну на стороне Башара Асада. После того как в ноябре 2015 года турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик, Россия ответила товарным эмбарго и запретом на поездки в Турцию российских туристов. Но уже в 2016 году, казалось, стороны научились решать спорные вопросы. Так, осенью 2019-го Россия смогла остановить наступление Турции на сирийский Курдистан. А в январе 2020 года в Ливии две страны, выступающие за противоборствующие силы в местной гражданской, смогли договориться о шатком, но перемирии. Однако одна проблема остается неразрешимой — судьба анклава в сирийской провинции Идлиб, где живут сотни тысяч беженцев, готовых при приближении войск Асада, поддерживаемых Россией, уйти в Турцию — и создать миграционный кризис, который в перспективе может перекинуться и на Европу.
Осенью 2019 года ситуация обострилась. Эрдоган открыл второй фронт против России в Ливии
Осенью 2019 года Эрдоган, сдав часть Идлиба Путину, попробовал решить свои собственные проблемы в Сирии. Его армия вторглась в северо-восточные районы страны, которые контролировали курдские отряды; в Анкаре их считают террористическими. До того момента курды были союзниками (”прокси”) США в борьбе с ”Исламским государством”. Однако в октябре 2019 года президент Дональд Трамп под давлением Эрдогана расторг союз с курдами и разрешил турецкой армии вторжение для ”борьбы с терроризмом”.
Курды обратились за помощью к России (их отношения с Москвой до того были напряженными из-за сотрудничества с США) и к правительству Сирии (с ним у курдов были отношения типа ”ни мира, ни войны”). В районы, которые пытался захватить Эрдоган, вошли сирийские войска и российская военная полиция. Все противоречия удалось решить на переговорах Путина и Эрдогана. Последнему вместо всего сирийского Курдистана досталась лишь узкая полоса на границе Турции и Сирии.
Очевидно, итог игры с Путиным в сирийском Курдистане не удовлетворил Эрдогана. Он решил открыть новый фронт — на сей раз в охваченной войной Ливии. Россия (равно как и большая часть арабских стран, Франция и США) поддерживала одну из сторон конфликта — Ливийскую национальную армию Халифы Хафтара. К концу 2019 года она захватила большую часть Ливии, кроме столицы Триполи и нескольких прибрежных городов. Наступление Хафтара поддерживали в том числе российские наемники из ЧВК ”Вагнер”. Эрдоган решил выступить на стороне противников Хафтара из официально признанного ООН, но потерявшего поддержку почти всего мира Правительства национального согласия Фаиза Сараджа.
Турция в конце 2019 года переправила в Ливию более четырех тысяч боевиков из числа своих сирийских ”прокси”, а также небольшое количество инструкторов и операторов сложной техники из состава своей армии. Этих сил было явно недостаточно для того, чтобы кардинально изменить ситуацию на фронтах; сразу по прибытии боевики понесли потери. Однако в этот момент Путин и Эрдоган решили заморозить и этот конфликт. С 12 января 2020 года было объявлено перемирие во всей Ливии, однако последующие переговоры об урегулировании в Москве окончились неудачей: Халифа Хафтар, считающий себя без пяти минут победителем, отказался подписывать итоговые документы, фиксирующие двоевластие. Его не смогли уговорить пойти на мир и лидеры стран ЕС на конференции в Берлине.
Однако к началу февраля накал боев в Ливии снизился. Сирийские боевики в Ливии рассказали, что единственной их мотивацией воевать в африканской стране (кроме, конечно, денег и турецкого гражданства, обещанных им кураторами из Анкары) является желание убивать русских наемников. Однако, по словам нескольких боевиков, и эта мотивация ослаблена тем, что принимающая ливийская сторона поставляет им анашу, которую они ”курят как сигареты”. При этом нескольким десяткам боевиков удалось дезертировать в Италию.
С Нового года войска Асада (при поддержке России) начали наступление и почти вышли к турецкой границе. Эрдоган пообещал возмездие
Тем временем в январе этого года сирийские войска Башара Асада прорвались вдоль шоссе Дамаск — Алеппо. В конце месяца стало понятно, что это не очередное наступление с ограниченными целями, которое после взятия нескольких сел у линии фронта заканчивается перемирием. Даже после того, как армия заняла первоначальную цель наступления — второй по величине в провинции Идлиб город Маарат-ан-Нууман, — наступление не остановилось.
К началу февраля правительственные силы подошли к важному узлу дорог — городу Саракиб. К северу от него начинается приграничный с Турцией район, где Анкара строит новые поселки для размещения сирийских беженцев (проект финансирует Германия). За ними — только турецкая граница. В 20 километрах к западу от Саракиба находится город Идлиб — столица и крупнейший город провинции, давший ей название. К началу февраля армия оказалась в четырех километрах от города; исламисты по-прежнему отступали.
Это побудило Турцию вмешаться. Реджеп Эрдоган потребовал от России и Сирии немедленно прекратить наступление. На фронт отправились протурецкие ”прокси”, а затем Анкара послала в Саракиб несколько десятков своих солдат, которые организовали новые наблюдательные посты прямо в центре города. Одна из колонн, направлявшихся в Саракиб, 4 февраля была обстреляна сирийскими войсками; погибли восемь турецких солдат.
В ответ Эрдоган обещал, что Турция нанесет удар возмездия, а также ”не постесняется принять все меры, чтобы изгнать сирийские войска из Идлиба”. Его поддержали США: госсекретарь Майк Помпео написал, что Вашингтон полностью одобрит удар возмездия, а от России и Сирии он требует прекратить операцию в Идлибе. Представитель Помпео по Сирии пояснил, что США не смущает, что главным противником сирийской армии в Идлибе выступают боевики сирийской ветви ”Аль-Каеды”: если раньше Вашингтон считал их террористами, то в последние годы ”они не представляют угрозу для мира, а выступают только против сирийского режима”.
Россия считает, что Турция не выполнила свои обязательства. Личный разговор Путина и Эрдогана впервые не помог
Российское понимание ситуации изложил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его мнению, Турция не смогла выполнить условия Астанинских соглашений: не смогла обеспечить отвод боевиков от линии фронта на 20 километров и не отделила исламистов из ”Аль-Каеды” от ”умеренной оппозиции”. Мало того, Турция перебросила часть боевиков ”Аль-Каеды” в Ливию, отчего обстановка там обострилась, сказал министр. Что касается погибших турецких солдат, то, по словам Лаврова, они перемещались по провинции, не сообщив об этом российским военным. Из-за этого Россия не смогла предупредить о конвое сирийскую армию. Кроме того, по словам Лаврова, пострадала не только турецкая армия: боевики в начале февраля убили несколько российских ”специалистов”.
5 февраля Эрдоган позвонил Путину. Обычно после их разговоров следовало очередное перемирие, но на сей раз наступление войск Асада не остановилось. Днем 6 февраля сирийская армия заняла Саракиб; известно, что защищавшие его боевики успели покинуть город, а о судьбе турецких солдат, прибывших туда накануне, ничего не сообщается.
Вечером 6 февраля со стороны Турции в провинцию вошли более 20 танков и колонна военных машин. По сообщению сирийского информационного агентства SANA, турецкий отряд прибыл, чтобы ”защитить террористов из „Аль-Каеды””, и остановился в пяти километрах от линии фронта. Сирийское командование обещало атаковать турецкие войска, если они попробуют помешать наступлению.
Войны все равно быть не должно: у Турции нет сил, а Россия не хочет восстановления американо-турецких отношений
Ни одна из стран не имеет возможности решить конфликт чисто военными методами. Турция не может себе позволить полномасштабную войну с сирийской армией, тем более что ее поддерживает российская авиация и ПВО. В Ливии положение турецкого экспедиционного корпуса тоже весьма шаткое: сил для победы на Хафтаром явно недостаточно, а снабжать большую группировку вряд ли возможно. Аэропорт Триполи, через который сейчас идут поставки оружия и подкрепления, находится под огнем войск Хафтара. Правительство национального примирения, осажденное в столице, даже собирается построить новый аэродром посреди города, для чего сносит целый квартал. Кроме того, в поражении Турции под Триполи заинтересована не только Россия, но и другие страны: Кипр, Греция и Израиль. Еще один союзник Хафтара — Египет — перебрасывает к границе с Ливией войска и установки ПВО.
Россия также не может доводить дело до открытого и длительного конфликта с Турцией: линия соприкосновения турецкой армии и ее ”прокси” с сирийскими войсками составляет несколько сотен километров. Если в Идлибе сирийская армия имеет явное преимущество в силах, то в других местах, например в Курдистане, все наоборот. Туда еще в прошлом году были введены крупные отряды протурецких ”прокси”, а присутствие правительственной армии остается символическим; даже ограниченный удар в этом районе может привести к большим территориальным потерям. Так что в результате конфликта с Турцией Дамаск может больше потерять, чем приобрести.
Кроме того, Москва явно не хочет допустить улучшения сильно испортившихся в последние годы отношений между Вашингтоном и Турцией, которое может привести к созданию единого антироссийского фронта на Ближнем Востоке. В Вашингтоне такую возможность уже обсуждают.
Единственным вариантом, который мог бы — хотя бы временно — устроить и Россию, и Турцию, было бы, как ни странно, выполнение Астанинских соглашений. Для этого Турции нужно будет оккупировать часть Идлиба и изгнать оттуда руководителей движений, близких к ”Аль-Каеде”. Войска, способные осуществить такую операцию, Турция уже перебросила в провинцию в последние дни. Рядовых боевиков из этих исламистских отрядов можно включить в число протурецких ”прокси” (такое уже не раз случалось).
Кремль не исключил, что скоро состоится встреча Путина и Эрдогана специально для решения идлибского вопроса.
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