Меркель: Германия ждет объяснений от правительства России по отравлению Навального

"Специалисты лаборатории бундесвера предоставили четкий результат анализа: Алексей Навальный стал жертвой покушения с использованием боевого химического нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Наличие этого яда в анализах не подлежит сомнению", — заявила Меркель в среду, 2 сентября, в Берлине.
То, что для нападения на политика использовался именно такой яд, несколькими часами ранее подтвердили эксперты бундесвера. По словам главы правительства Германии, результаты анализа, проведенного в спецлаборатории бундесвера, делают очевидным, что Навальный стал жертвой преступления. "Его хотели заставить замолчать, и я от имени всего правительства Германии осуждаю это самым жестким образом", — отметила канцлер. Она пожелала родным Навального сил, а самому политику — скорейшего выздоровления.
Германия ждет объяснений от правительства РФ
Российскому послу сообщили в МИД о результатах исследования, добавила Ангела Меркель. "Мы ожидаем, что правительство России даст объяснения в связи с этим случаем ", — подчеркнула она. "Сейчас возникают вопросы с очень тяжелыми последствиями, на которые может и обязано дать ответ только российское правительство", — указала глава немецкого правительства.
По ее словам, Германия сообщит о результатах анализов Навального партнерам в ЕС и НАТО, после чего будет принято совместное решение о реакции на эту ситуацию. "Мир ждет ответов", — сказала Меркель, добавив, что преступление против Алексея Навального было направлено против прав и ценностей, которые защищает Германия.
Объяснения дал Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что до вывоза Алексея Навального в Берлин в его организме не было выявлено следов отравляющих веществ. Об этом сообщает ТАСС.
”До вывоза больного в Берлин в соответствии со всеми международными стандартами был проведен целый комплекс анализов у нас в стране, никаких отравляющих веществ выявлено не было”, — заявил Песков.
Песков сообщил, что российские врачи официально предлагали своим коллегам из Германии обмен данными по ситуации с блогером Алексею Навальному. По его словам, ответа от немецкой стороны пока не последовало.
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