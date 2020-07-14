”Меня раздражает всеобщее одобрение”: Елизавета Пескова о критике

— После периода самоизоляции все делятся друг с другом впечатлениями. Как для вас прошло это время?

— Намного лучше, чем думала. Прежде всего, из-за учебы — я отучилась на первом курсе магистратуры МГИМО. На нее я тратила большую часть времени, и мне, кстати, понравилось дистанционное обучение, это помогало экономить время на дорогу и на все остальное. Сессию, я сдала ее на все пятерки — очень этим горжусь, потому что после первого семестра у меня и четверка была, и пересдача. А сейчас я влилась — и перешла на второй курс магистратуры, так что через полгода я закончу второй курс — и у меня будет диплом магистра МГИМО.

— Как случилось, что в первую сессию вас отправили на пересдачу?

— Люди думают, что у детей из обеспеченных или известных семей обязательно должны быть пятерки. Понятно, что все считают, будто их покупают, но это полнейший бред. Я хочу, чтобы люди поняли, что у нас в семье вообще нет такого понятия, как что-то купить или попросить.

Меня бы уничтожили родители, если бы узнали, что я пытаюсь закрыть какой-то экзамен.

Но мне правда было ужасно сложно — представьте, что такое поступить в МГИМО человеку, пришедшему с маркетинга и вообще приехавшему из Европы? Я полгода сидела над учебниками, чтобы сдать вступительные. А пересдавать мне пришлось предмет «Логика поведения государств». На мой взгляд, это был самый сложный предмет в первом семестре, многие учащиеся так тоже думают — мне даже в Instagram писали «Ты, наверное, Истомина пересдаешь». Человеку, приехавшему с европейским образованием, невозможно сдать с первого раза, я думаю. Несмотря на это, преподаватель очень крутой. И пересдала я на четверку.

— В Instagram вы часто высказываетесь на какие-то актуальные темы — и ваше мнение часто не совпадает с общепринятым. Вы готовы к критике?

— В последнее время я стараюсь высказывать мнение, когда оно уже сформировано. Раньше, лет в 17, я могла сказать что-то непонятное, но сейчас я уже реально говорю о своей точке зрения, если могу ее отстоять. И для меня никогда не было проблемой высказывать непопулярное мнение — я бы в жизни не могла сказать что-то только потому, что это модно, или из страха, что меня не примут. У меня так мозг устроен — я не могу испугаться что-то сказать. И я считаю умение отстаивать свою точку зрения полезным и необходимым в том случае, когда ты умеешь принимать чужое мнение, я считаю, что это мое преимущество — я могу признать свою неправоту.