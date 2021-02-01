Медведев: РФ может сделать Рунет автономным, но не хочет до этого доводить

"Технологически для этого все готово. На законодательном уровне тоже все решения приняты. Но еще раз подчеркиваю: это непросто, и этого бы очень не хотелось", — сказал он.

Медведев признал, что обособление российского сегмента интернета — это лишь запасной план на экстремальный случай, если Россию отключат от глобальной сети. "План, конечно, у нас есть того, как действовать в такой ситуации. Интернет, как известно, появился в определенное время, и, безусловно, ключевые права на управление [находятся] в Соединенных Штатах Америки. Так что потенциально, если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти. Именно потому, что ключи от этого ларчика находятся за океаном", — рассказал он.

Политик напомнил о постоянных разговорах об отключении России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. "Постоянно нас этим пугают. Мы даже были вынуждены создать свою систему по передаче информации, если вдруг это случится, чтобы можно было электронными сообщениями обмениваться. То же самое потенциально может произойти и с интернетом, и тогда у нас не будет доступа к основным узлам этой сети", — уточнил замглавы Совбеза.

Чтобы не оставить без контроля



Медведев пояснил, что закон о российском сегменте интернета был принят для того, чтобы российским сегментом можно было управлять автономно, "поскольку на интернет сейчас завязано управление всем государством, завязано получение огромного количества социальных функций". "Мы не могли это оставить без контроля. Поэтому такой закон есть, и, если потребуется, он вступит в силу", — заверил он.

Тем не менее замглавы Совбеза призвал быть реалистами и понимать, что если Рунет обособится, это создаст большие проблемы. "Для того чтобы его переналадить, потребуется определенное время. Но в принципе автономность работы российского сегмента сети можно будет восстановить или создать", — сказал Медведев.

Политик подчеркнул, что не видит признаков крайнего развития ситуации. "По понятным причинам это же обоюдоострое оружие. Во-первых, это может повлечь определенные действия и с нашей стороны. Во-вторых, наши друзья — и истинные друзья, и друзья в кавычках, — они все-таки активно используют интернет, в том числе для того, чтобы доносить собственную позицию. Это значит просто отказаться от того, чтобы эту позицию доносить. У нас ведь действуют все социальные сети, мы с вами об этом только что говорили, мы никого не блокировали и не замедляли", — пояснил он.