05.12.2019, 10:45

Медведев ответил Ивлеевой про закрытие YouTube в РФ, а с Батрутдиновым устроил юмористический баттл

 (29)
В чате были вопросы про самолет его жены. Не ответил
EST 7
Медведев ответил Ивлеевой про закрытие YouTube в РФ, а с Батрутдиновым устроил юмористический баттл
Foto: Dmitry Astakhov/POOL/TASS

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в рамках пресс-конференции в прямом эфире ответил на вопрос от телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой, заявив, что никто не собирается закрывать в России YouTube. "Запреты в интернете не эффективны, и их легко обойти", — уверен Медведев.

"Я, как и вы являюсь частью известного тандема", — начал свой вопрос юморист Тимур Батрутдинов, который представляет на конференции ТНТ. Комик напомнил, что часто показывает юмористические скетчи вместе с Гариком Харламовым, в частности, они пародируют Медведева и президента РФ Владимира Путина.

"Я здесь, потому что пародирую вас я", — сказал Батрутдинов. По его словам, в последнее время все жестче разворачивается борьба за зрителя между интернет-платформами и телевидением. "Как вы думаете, кто выигрывает в этой борьбе?" — поинтересовался Батрутдинов и добавил: "Почему интернет?"

"Как вы думаете, на другую конференцию, которая скоро будет, поедет Харламов?" — парировал премьер.

Он отметил, что уже лет 15 назад говорил, что с этой проблемой столкнется телевидение. Однако Медведев уверен, что на данный момент глубина проникновения у телевидения пока выше, чем у интернета. "Если говорить о целевой аудитории, то у интернета нет конкуренции", — признал глава правительства РФ.

Отвечая на вопрос об отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер РФ сказал: "Сейчас нет смысла какие-то характеристики давать, поскольку это человек, который избран народом Украины, обладает, в общем, весьма высокой поддержкой со стороны украинского народа. Самое главное… чтобы у него хватило силы духа, мужества противостоять целому ряду деструктивных тенденций, которые на Украине сформировались"

Формат общения с журналистами, в котором Медведев подводит итоги работы кабмина, претерпел существенные изменения.

В предыдущие годы вопросы Медведеву задавали только ведущие ”Первого канала”, ВГТРК, ”НТВ” и канала ”РБК”. А телеканал ”Дождь” год назад был заменен на регионального вещателя ”Томское время”, передает "Эхо Москвы".

Теперь же возможность пообщаться с премьер-министром получили сразу двадцать федеральных каналов.

В числе приглашенных — известная блогер и ведущая телеканала "Пятница", обладательница премии ТЭФИ Анастасия Ивлеева. Участница "Уральских пельменей" Юлия Михалкова, представляющая телеканал СТС, Тимур Батрутдинов из Comedy Club и сотрудники МУЗ ТВ.

Между тем, как напоминает Newsru.com, накануне пресс-конференции Медведева Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) выпустил расследование о самолете, которым пользуется супруга премьера Светлана Медведева. ФБК выяснил, что самолет зарегистрирован на офшор Белиза по той же схеме, что и лайнер, на котором летает ведущая канала "Россия-1" Наиля Аскер-заде. Основатель ФБК Алексей Навальный запустил флешмоб #СамолетСветланыМедведевой, призвав журналистов задать главе правительства вопрос о воздушном судне.

Пользователи соцсетей подхватили призыв оппозиционера, засыпав соцсети Медведева, в которых он анонсировал пресс-конференцию, эмодзи в виде самолета, хештегом #СамолетСветланыМедведевой и клипом Валерии "Самолет". Комментарии к прямой трансляции конференции тоже пестрят хэштегами о самолете.

Читайте также: