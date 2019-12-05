Медведев ответил Ивлеевой про закрытие YouTube в РФ, а с Батрутдиновым устроил юмористический баттл

"Я, как и вы являюсь частью известного тандема", — начал свой вопрос юморист Тимур Батрутдинов, который представляет на конференции ТНТ. Комик напомнил, что часто показывает юмористические скетчи вместе с Гариком Харламовым, в частности, они пародируют Медведева и президента РФ Владимира Путина.

"Я здесь, потому что пародирую вас я", — сказал Батрутдинов. По его словам, в последнее время все жестче разворачивается борьба за зрителя между интернет-платформами и телевидением. "Как вы думаете, кто выигрывает в этой борьбе?" — поинтересовался Батрутдинов и добавил: "Почему интернет?"

"Как вы думаете, на другую конференцию, которая скоро будет, поедет Харламов?" — парировал премьер.

Он отметил, что уже лет 15 назад говорил, что с этой проблемой столкнется телевидение. Однако Медведев уверен, что на данный момент глубина проникновения у телевидения пока выше, чем у интернета. "Если говорить о целевой аудитории, то у интернета нет конкуренции", — признал глава правительства РФ.

Отвечая на вопрос об отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер РФ сказал: "Сейчас нет смысла какие-то характеристики давать, поскольку это человек, который избран народом Украины, обладает, в общем, весьма высокой поддержкой со стороны украинского народа. Самое главное… чтобы у него хватило силы духа, мужества противостоять целому ряду деструктивных тенденций, которые на Украине сформировались"

Формат общения с журналистами, в котором Медведев подводит итоги работы кабмина, претерпел существенные изменения.