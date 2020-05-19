"Медиазона": в России от COVID-19 погибло рекордное число медиков
Если верить официальной российской статистике, то в России каждый 15-й умерший от COVID-19 является медиком. Это следует из подсчетов "Медиазоны", опубликованных во вторник, 19 мая.
Если верить официальной российской статистике, то в России каждый 15-й умерший от COVID-19 является медиком. Это следует из подсчетов "Медиазоны", опубликованных во вторник, 19 мая.
Журналисты "Медиазоны" взяли за основу "Список памяти" — созданный российскими врачами мемориальный проект с именами коллег, погибших от коронавируса. По состоянию на 19 мая в нем содержится 241 имя.
Руководствуясь списком, журналисты искали подтверждения смертей от последствий заражения коронавирусом в других источниках и смогли подтвердить гибель 186 врачей.
186 врачей — это 7 процентов от всех погибших от COVID-19 в России по официальным данным, число которых составляет 2722 человека. При этом официальные показатели смерти от COVID-19 в России — самый низкие среди первой десятки стран с наибольшим количеством выявленных случаев. Многие западные издания, в частности The New York Times, сомневаются в том, что официальная статистика погибших в России отражает реальную картину.
В других странах число погибших от COVID-19 медиков на порядок меньше. В Великобритании — 0,5 процента, в Италии — 0,65 процента, в Испании — 0,27 процента.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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