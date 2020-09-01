01.09.2020, 20:19
Мария Захарова обвинила Евросоюз во вмешательстве в ситуацию в Беларуси
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова обвинила страны Евросоюза в попытках оказать воздействие на ситуацию в Беларуси. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.
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