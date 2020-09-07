07.09.2020, 15:50

Мария Захарова неудачно пошутила над президентом Сербии, ей ответили глава минобороны, сам Вучич и российские пользователи соцсетей

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Мария Захарова неудачно пошутила над президентом Сербии, ей ответили глава минобороны, сам Вучич и российские пользователи соцсетей
screenshot - youtube

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова опубликовала на своей странице в Facebook пост, в котором решила пошутить над фотографией с визита президента Сербии Александра Вучича в Белый дом. К снимку она приложила скриншот кадра из фильма ”Основной инстинкт” с известной сценой ”нога на ногу” и отметила, что, по ее мнению, политик сидел перед Дональдом Трампом ”как на допросе”, пишет Спектр.

Пост собрал более 1,5 тысячи комментариев. Пользователям не показалась смешной шутка Захаровой.

”Г-жа Захарова, а вот также приколоться над главами русофобских стран сможете? Или кишка тонка, только озабоченность выражаем? УВАЖАЕМЫЕ СЕРБЫ ПРОСТИТЕ”, ”Никому в голову не пришло что на дворе вирус и так сидят все приходящие на прием к президенту? „Умная” ж вы наша, вам, а камеди надо выступать, а не, а миде”, ”Мария, в последнее время вы разочаровали нас! Ведете себя как рыночная торговка! Надо следить за своими высказываниями!”, — вот лишь некоторые из тех комментариев (орфография и пунктуация сохранены), которые появились под постом.

Тема очень быстро разошлась и по другим соцсетям — в Twitter ”Захарова” и ”Вучич” вышли в топ. Без сетевого креатива, конечно, не обошлось.


Не смогли оставить без ответа пост Захаровой и сербские политики. Пост в Twitter со скриншотом заявления Захаровой написал Директор канцелярии по Косово и Метохии, член сербской делегации в Вашингтоне Марко Джурич.

”И представьте, что президент не сказал ни одного плохого слова против России, даже в этом месте. И представьте, что президент ждал приема у российского президента полтора часа и никогда не просил специального кресла. Я не позволяю вам атаковать гордую Сербию. Позор вам!”, — отметил он.

Затем уже поступило официальное заявление из министерства обороны Сербии. Глава ведомства Александр Вулин также застыдил Захарову за нападки на президента.

”Вучич — единственный государственный деятель в Европе, который отказался ввести санкции России, и верховный главнокомандующий армии, с которыми вооруженные силы РФ имеют высочайшее и наиболее плодотворное сотрудничество, которое может быть достигнуто.

Величина человека не измеряется размером стула, на котором сидит или величиной силы, от имени которой говорит, но величиной храбрости для того, чтобы на всяком стуле защищать свой народ и друзей своего народа”, — говорится в заявлении.

Позднее появилось заявление самого президента Сербии Александра Вучича — он отказался отвечать Захаровой и подчеркнул, что даже в США продолжал отстаивать свое решение по сотрудничеству с Россией.

”Больше всего говорят о себе… Мария Захарова, примитивизм и невоспитанность, которые (она) продемонстрировала, говорят о ней и тех, кто ее поставили на это место. Пусть они этим занимаются, я ей отвечать не буду”, — отметил сербский лидер.

В конце-концов Захаровой пришлось извиниться — она опубликовала апдейт к тому же посту. Он, по ее словам, был неправильно истолкован.

”Прошу прощения, но мой пост был неверно истолкован! Единственное, что в нем содержалось — неприятие высокомерного отношения со стороны „исключительных”. Протокольные уловки стали одним из приемов, на которые регулярно идут американские чиновники, чтобы искусственно создать видимость собственной исключительности. А это неприемлемо”, — написала она.

Вучич находился в США с двухдневным визитом, в рамках которого провел переговоры с главой Косово, — республики, объявившей о своей независимости от Сербии в 2008 году, — Авдулахом Хоти. По итогам стороны подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента Дональда Трампа.

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