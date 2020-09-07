Мария Захарова неудачно пошутила над президентом Сербии, ей ответили глава минобороны, сам Вучич и российские пользователи соцсетей

”И представьте, что президент не сказал ни одного плохого слова против России, даже в этом месте. И представьте, что президент ждал приема у российского президента полтора часа и никогда не просил специального кресла. Я не позволяю вам атаковать гордую Сербию. Позор вам!”, — отметил он.

Затем уже поступило официальное заявление из министерства обороны Сербии. Глава ведомства Александр Вулин также застыдил Захарову за нападки на президента.

”Вучич — единственный государственный деятель в Европе, который отказался ввести санкции России, и верховный главнокомандующий армии, с которыми вооруженные силы РФ имеют высочайшее и наиболее плодотворное сотрудничество, которое может быть достигнуто.

Величина человека не измеряется размером стула, на котором сидит или величиной силы, от имени которой говорит, но величиной храбрости для того, чтобы на всяком стуле защищать свой народ и друзей своего народа”, — говорится в заявлении.

Позднее появилось заявление самого президента Сербии Александра Вучича — он отказался отвечать Захаровой и подчеркнул, что даже в США продолжал отстаивать свое решение по сотрудничеству с Россией.

”Больше всего говорят о себе… Мария Захарова, примитивизм и невоспитанность, которые (она) продемонстрировала, говорят о ней и тех, кто ее поставили на это место. Пусть они этим занимаются, я ей отвечать не буду”, — отметил сербский лидер.

В конце-концов Захаровой пришлось извиниться — она опубликовала апдейт к тому же посту. Он, по ее словам, был неправильно истолкован.

”Прошу прощения, но мой пост был неверно истолкован! Единственное, что в нем содержалось — неприятие высокомерного отношения со стороны „исключительных”. Протокольные уловки стали одним из приемов, на которые регулярно идут американские чиновники, чтобы искусственно создать видимость собственной исключительности. А это неприемлемо”, — написала она.