Мария Певчих о "дворце Путина": это здание не было спроектировано под отель, туалетов не хватает

М.Певчих — Какой может быть апарт-отель на 16 номеров около Геленджика стоимостью 1,5 миллиарда долларов? Как и когда бы он вышел на окупаемость? Я не знаю, можно для веселья посчитать, я уверена, что там получатся какие-нибудь 250 тысяч лет. Но при условии полной заполняемости этого апарт-отеля, чтобы это когда-то действительно принесло какую-то финансовую прибыль. Это смешно. Это здание не было спроектировано под апарт-отель. Оно никогда не должно было стать апарт-отелем. Но к нашему, я думаю, удивлению и даже удовлетворению в какой-то степени, судя по всему, это здание сделают апарт-отелем. Теперь его просто переделают, потому что, естественно, сам Путин там уже не сможет останавливаться по соображениям безопасности.

Ведущий А.Плющев ― Меня больше всего поразило соображение о том, что — кто-то высказал, — интересный апарт-отель, в котором в 16 номерах, если комнаты эти считать номерами, нет ни одного туалета.

М.Певчих― Это не совсем корректно. Я всё собираюсь развернуть планы и еще раз внимательно всё просмотреть и на эту тему что-нибудь написать, но там, действительно, на втором этаже спальни, какое-то их количество есть, действительно, много, но таких основных спален, как мы показали в нашей реконструкции, их на самом деле то ли две, то ли четыре. То есть 4 крыла, 4 угла в этом здании и в каждом есть большая спальня с гостиной перед ней, по-моему, у каких-то есть вторая гостиная, такая, хозяйская, через которую попадаешь в туалет. Но, собственно говоря, там нет наверху 16 туалетов, это абсолютно точно.

Я просто ищу время, чтобы сесть и внимательно изучить эти планы и 150 раз доказать, что это не может быть апарт-отелем, это не проектировалось никогда как апарт-отель. Мы все были в гостиницах и представляем себе примерно, как выглядят гостиницы изнутри. И всё, что там есть, оно не предназначено на использование разными людьми, не связанными между собой. То есть это достаточно странно, согласитесь — а как это все гости сидят в одной гостиной?

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