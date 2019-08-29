"Мама, я умираю?": Родители погибшей в Турции 16-летней россиянки заподозрили врачей в краже ее органов

”Это, наверное, убийство. Первый диагноз был острый аппендицит, но никто из врачей ничем не занимался — ребенка просто убили капельницами и анализами. А ради чего? Мы сейчас читаем про такие же ситуации и есть подозрение, что все это сделано для трансплантации органов — очень большая вероятность что наша дочь не в полном сборе вернулась домой”, — добавил отец погибшей девочки Вячеслав Ланшаков
При этом никаких медицинских справок и результатов анализов крови девочки турецкие врачи родителям не выдали. Они показали только свидетельство о смерти, в котором указано, что Соня скончалась от перитонита. Российское посольство в Анталье, как только ребенка доставили в реанимацию, никакой помощи не оказало. Позже в телефонном разговоре консулы лишь продиктовали родителям контакты местной ритуальной фирмы — это нарушение, говорят юристы.
”Консульство должно оказывать всевозможную поддержку, потому что вы находитесь на территории другой страны. Вы можете не знать языка, чужих законов, где находится медицинские учреждения или полиция и так далее. Во всех этих вопросах должно помогать консульство”, — пояснил юрист Григорий Кувшинов.
Родители погибшей Сони уже обратились в правоохранительные органы. Красноярские следователи проводят проверку по факту смерти несовершеннолетнего ребенка за рубежом. СК назначил судебно-медицинскую экспертизу — результаты вскрытия станут известны в сентябре 2019 г.
Если выяснится, что органы у девочки действительно изъяли турецкие врачи, то Ланшуковы намерены добиваться справедливости через ЕСПЧ.
”ТВК Красноярск” попытались связаться с российским консульством в Турции, однако на телефонные звонки никто не ответил.