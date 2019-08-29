29.08.2019, 12:40

"Мама, я умираю?": Родители погибшей в Турции 16-летней россиянки заподозрили врачей в краже ее органов


rus.delfi.ee
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В частной клинике Турции скончалась 16-летняя красноярка Софья Ланшакова. У девушки была резкая боль в животе. По словам родителей, врачи продержали ее в больнице 9 часов и за это время не оказали ей необходимую помощь. После того, как тело доставили в Красноярск, у девушки не было несколько внутренних органов, передает ТВК.

Последними словами, которые Татьяна услышала от дочери, стали крики о том, что у девочки сильно болит сердце. Сейчас мама 16-летней Сони до сих пор не может поверить, что отдых на турецком курорте закончился трагедией. В начале июля 2019 г. семья Ланшаковых на машине автопробегом отправилась в Турцию, а на 9 день путешествия у Сони резко заболел живот. С острой болью и подозрением на инфекцию девочку доставили в частную клинику ”Сиедра”. Все это происходило в полдень по местному времени, рассказывает Татьяна. А дальше — все как страшный сон.

”В 19:00 у нее началась первая остановка сердца. Посчитайте сами сколько они нас продержали! Во время первой остановки сердца ребенок лежал и говорил: "Мама я умираю?". Где-то через 1,5 минуты она сказала, что ничего не слышит. Подошел доктор и начал измерять у нее давление, а его уже нет”, — рассказала мама погибшей девочки Татьяна Ланшакова.

26 августа 2019 г. Соне должно было исполниться 17 лет. До своего дня рождения девочка не дожила буквально 1,5 месяца. Софья, мечтавшая стать врачом, погибла от халатности турецких докторов, рассказывает отец девочки Вячеслав Ланшаков. Ребенка из одной клиники отправили в другую с подозрением на аппендицит, а потом на вздувшийся живот ребенка врачи зачем-то накладывали горячую грелку и ставили капельницы.

Спустя 9 часов мучений после второй остановки сердца Сони не стало в живых. Но, как оказалось, самое страшное родителей ожидало впереди. По словам отца, тело Сони пришло из Турции без некоторых внутренних органов.

”Это, наверное, убийство. Первый диагноз был острый аппендицит, но никто из врачей ничем не занимался — ребенка просто убили капельницами и анализами. А ради чего? Мы сейчас читаем про такие же ситуации и есть подозрение, что все это сделано для трансплантации органов — очень большая вероятность что наша дочь не в полном сборе вернулась домой”, — добавил отец погибшей девочки Вячеслав Ланшаков

При этом никаких медицинских справок и результатов анализов крови девочки турецкие врачи родителям не выдали. Они показали только свидетельство о смерти, в котором указано, что Соня скончалась от перитонита. Российское посольство в Анталье, как только ребенка доставили в реанимацию, никакой помощи не оказало. Позже в телефонном разговоре консулы лишь продиктовали родителям контакты местной ритуальной фирмы — это нарушение, говорят юристы.

”Консульство должно оказывать всевозможную поддержку, потому что вы находитесь на территории другой страны. Вы можете не знать языка, чужих законов, где находится медицинские учреждения или полиция и так далее. Во всех этих вопросах должно помогать консульство”, — пояснил юрист Григорий Кувшинов.

Родители погибшей Сони уже обратились в правоохранительные органы. Красноярские следователи проводят проверку по факту смерти несовершеннолетнего ребенка за рубежом. СК назначил судебно-медицинскую экспертизу — результаты вскрытия станут известны в сентябре 2019 г.

Если выяснится, что органы у девочки действительно изъяли турецкие врачи, то Ланшуковы намерены добиваться справедливости через ЕСПЧ.

”ТВК Красноярск” попытались связаться с российским консульством в Турции, однако на телефонные звонки никто не ответил.

Uudiskirja Üleskutse
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