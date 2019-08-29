"Мама, я умираю?": Родители погибшей в Турции 16-летней россиянки заподозрили врачей в краже ее органов

Последними словами, которые Татьяна услышала от дочери, стали крики о том, что у девочки сильно болит сердце. Сейчас мама 16-летней Сони до сих пор не может поверить, что отдых на турецком курорте закончился трагедией. В начале июля 2019 г. семья Ланшаковых на машине автопробегом отправилась в Турцию, а на 9 день путешествия у Сони резко заболел живот. С острой болью и подозрением на инфекцию девочку доставили в частную клинику ”Сиедра”. Все это происходило в полдень по местному времени, рассказывает Татьяна. А дальше — все как страшный сон.

”В 19:00 у нее началась первая остановка сердца. Посчитайте сами сколько они нас продержали! Во время первой остановки сердца ребенок лежал и говорил: "Мама я умираю?". Где-то через 1,5 минуты она сказала, что ничего не слышит. Подошел доктор и начал измерять у нее давление, а его уже нет”, — рассказала мама погибшей девочки Татьяна Ланшакова.

26 августа 2019 г. Соне должно было исполниться 17 лет. До своего дня рождения девочка не дожила буквально 1,5 месяца. Софья, мечтавшая стать врачом, погибла от халатности турецких докторов, рассказывает отец девочки Вячеслав Ланшаков. Ребенка из одной клиники отправили в другую с подозрением на аппендицит, а потом на вздувшийся живот ребенка врачи зачем-то накладывали горячую грелку и ставили капельницы.

Спустя 9 часов мучений после второй остановки сердца Сони не стало в живых. Но, как оказалось, самое страшное родителей ожидало впереди. По словам отца, тело Сони пришло из Турции без некоторых внутренних органов.