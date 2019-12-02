Максим Галкин опроверг слухи о своей политической карьере: у нас не Украина — пристрелят еще до инаугурации

На этот раз отрывки с выступления юмориста разместила в своем Facebook журналистка Елена Рыковцева.

"Конечно, все это близко не стояло по остроте с новосибирским выступлением, но с другой стороны не мог же он повторять репризы, которые за эти пару месяцев страна уже выучила наизусть, а новый монолог про "Путин уходи" так быстро придумать сложно", — написала журналистка.

Галкин начал с того, что не собирается баллотироваться в президенты России и ни о какой политической карьере речи не идет.

"Я стал неожиданно известен, благодаря тому, что одна женщина из Новосибирска сняла мой концерт и выложила его… Я стал действительно известным. Раньше тебя мог прославить "Первый канал", а теперь простая Лариса Шестакова из Новосибирска. Она сняла, выложила — тут же сотни просмотров на YouTube (на самом деле, 5 млн просмотров — прим.ред.), сотни статей, тысячи комментариев: "Максим, Вы еще такой молодой… Зачем Вам это? Вам ведь еще жить и жить…" или "Мы Вас поддерживаем, мы за Вас проголосуем".