Максим Галкин опроверг слухи о своей политической карьере: у нас не Украина — пристрелят еще до инаугурации
Шоумен, юморист и ведущий федерального "Первого канала" Максим Галкин на своем концерте в Кремлевском Дворце, состоявшемся в пятницу, 29 ноября, выступил с вступительным словом по поводу совершенно неожиданной для него новой волны популярности, обрушившейся после выступления 2 октября в Новосибирске, где он шутил про Путина, Украину, цензуру и советские времена. Отрывки из того концерта зрители выложили в YouTube, и Галкин на время даже стал новым "лидером оппозиции".
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