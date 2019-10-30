Майский указ Путина грозит России дефицитом продуктов

Как утверждается в обзоре экономической ситуации, подготовленном экспертами Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара и РАНХиГС, достижение таких целевых показателей по экспорту сельхозпродукции, утвержденных Путиным, может привести к проблемам с удовлетворением внутренних потребностей в России — дефицит составит около 10%.

"Дисбаланс между низкими темпами роста производства и высокими темпами роста экспорта и импортозамещения может привести к невыполнению заданий госпрограммы по импортозамещению и экспорту. Если же эти задания будут выполнены, то может возникнуть проблема с удовлетворением внутренних потребностей в сельхозпродукции. Как показывают расчеты, внутреннее потребление в таком случае может сократиться примерно на 10%", — отмечается в документе.

Эксперты подчеркнули, что импортозамещение и резкое увеличение экспорта стали главными целями аграрной политики последних лет, что нашло отражение в госпрограмме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в которой намечен ряд мероприятий, направленных на замещение импортной продукции отечественной.

"Вполне очевидно, что достижение поставленных целей по росту экспорта и импортозамещению возможно только при соответствующих высоких темпах развития отрасли. При этом госпрограмма предусматривает достаточно скромные темпы прироста валового выпуска отрасли: 15,1% за восемь лет (с 2017 по 2025 год)", — сообщают аналитики.

При этом в предыдущей редакции госпрограммы от февраля 2019 года темп планируемого прироста был несколько выше и составлял 16,3%, напоминает ТАСС.