Майский указ Путина грозит России дефицитом продуктов

Майский указ президента России Владимира Путина от 2018 года, гласящий, что объем экспорта российского агропромышленного комплекса (АПК) к 2024 году должен достичь $45 млрд, может привести к дефициту продуктов в РФ.
Как утверждается в обзоре экономической ситуации, подготовленном экспертами Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара и РАНХиГС, достижение таких целевых показателей по экспорту сельхозпродукции, утвержденных Путиным, может привести к проблемам с удовлетворением внутренних потребностей в России — дефицит составит около 10%.
"Дисбаланс между низкими темпами роста производства и высокими темпами роста экспорта и импортозамещения может привести к невыполнению заданий госпрограммы по импортозамещению и экспорту. Если же эти задания будут выполнены, то может возникнуть проблема с удовлетворением внутренних потребностей в сельхозпродукции. Как показывают расчеты, внутреннее потребление в таком случае может сократиться примерно на 10%", — отмечается в документе.
Эксперты подчеркнули, что импортозамещение и резкое увеличение экспорта стали главными целями аграрной политики последних лет, что нашло отражение в госпрограмме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в которой намечен ряд мероприятий, направленных на замещение импортной продукции отечественной.
"Вполне очевидно, что достижение поставленных целей по росту экспорта и импортозамещению возможно только при соответствующих высоких темпах развития отрасли. При этом госпрограмма предусматривает достаточно скромные темпы прироста валового выпуска отрасли: 15,1% за восемь лет (с 2017 по 2025 год)", — сообщают аналитики.
При этом в предыдущей редакции госпрограммы от февраля 2019 года темп планируемого прироста был несколько выше и составлял 16,3%, напоминает ТАСС.
Эксперты добавили, что при подготовке вариантов госпрограммы с целью достижения высоких темпов роста экспорта Минсельхоз обосновывал необходимость прироста за указанный период валовой продукции на 20%, если будет предусмотрено дополнительное финансирование. Однако это предложение не было учтено при утверждении поправок к госпрограмме.
По итогам 2019 года показатель объема экспорта АПК уже превысил ожидания Минсельхоза, составив $24,7 млрд.
Предыдущий прогноз по экспорту продукции АПК в 2019 году был на отметке $24 миллиарда. Предполагается, что в 2020 году этот показатель достигнет %27,2 млрд, а в 2021 году — 31,6 млрд долларов.
Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" предполагает увеличение доли экспорта сельскохозяйственной продукции в ВВП до 20%.
Президент РФ Владимир Путин 7 мая 2018 года, после официального вступления в должность президента, издал новый майский указ, назвавший 12 главных проектов страны: это — демография, здравоохранение, образование, жилье, экология, безопасные и качественные дороги, производительность труда, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство, а также экспорт.
Путин поручил правительству создать "в базовых отраслях экономики, прежде всего в агропромышленном комплексе, высокопроизводительный экспортно ориентированный сектор, развивающийся на основе современных технологий".
Уже тогда доктор экономических наук, экономист, замдиректора Института мировой экономики и международных отношений РАН Евгений Гонтмахер оценил этот указ Путина как "отчасти невыполнимый", "документ скорее политический, чем экономический". Он отмечал, что президент поставил задачу обеспечить темпы экономического роста выше среднемировых, то есть России необходимо прибавлять в год не меньше 4%.
Минсельхоз: основных видов продовольствия россиянам хватит
В Минсельхозе РФ, комментируя выводы экспертов Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара и РАНХиГС, заявили, что по основным видам продовольствия Россия полностью себя обеспечивает.
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"Агропромышленный комплекс позволяет обеспечивать внутренние потребности страны. Мы достигли значений продовольственной безопасности практически по всем ключевым направлениям: по зерну, растительному маслу, сахару, мясу и мясопродуктам", — говорится в сообщении Минсельхоза.
По мнению представителей министерства, ввод ограничительных мер придал импульс развитию агропромышленного комплекса России, притоку инвестиций, способствовал созданию дополнительных рабочих мест как в сельском хозяйстве, так и в смежных отраслях.
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