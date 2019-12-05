Лукашенко заверил, что Белоруссия не войдет в состав "братской России"

"Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России", — сказал Лукашенко, выступая в четверг перед парламентариями шестого и седьмого созывов. Президента цитирует госагентство БелТА. Глава государства подчеркнул, что белорусы не собираются "сдавать независимость и суверенитет страны".

Лукашенко также заявил, что не намерен подписывать документы об интеграции с РФ, которые могут принести вред его стране. Таким образом он прокомментировал отношения Белоруссии и России. Глава государства также подчеркнул, что Минск и Москва не ведут диалог по политическим вопросам, например, о создании единого парламента.

Кроме того, белорусский президент рассказал, что работа над программой действий по углублению интеграции двух стран в рамках Союзного государства и пакетом "дорожных карт", а также соглашениями по "чувствительным для обеих сторон вопросам" находится в завершающей стадии.

В то же время глава государства акцентировал внимание, что пока не решен ряд принципиальных вопросов, в частности по газу и нефти. "Даже элементарный вопрос не решен по "грязной" нефти (нефти из проходящего по территории РФ и Белоруссии нефтепровода "Дружба", загрязненной хлоридами весной 2019 года — ИФ). А ведь мы провалили ВВП в основном из-за нефтяных проблем", — отметил глава государства.