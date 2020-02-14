Лукашенко рассказал о намеках Москвы на присоединение Белоруссии к России

Об этом Лукашенко рассказал на встрече с коллективом Светлогорского целлюлозно-картонного комбината (ЦКК). Президента цитирует госагентство БелТА. Вместе с тем глава государства выразил убеждение, что ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути.

Лукашенко также рассказал, что его переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Сочи 7 февраля были своеобразными. "Я аккуратно выводил разговор на то, что вместе мы многое сделали", - сказал глава государства. Затем, по его словам, лидеры двух стран затронули проблемы в нефтяной сфере.

Лукашенко также сообщил, что Белоруссия продолжит закупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской. "Беларусь продолжит диверсифицировать закупки, чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях", - подчеркнул президент, имея в виду необходимость вести с Москвой переговоры в конце года по ценам на энергоносители.

По словам Лукашенко, во время переговоров в Сочи президент России засомневался, что белорусская сторона продолжит покупать нефть в других странах. "Зачем вы будете это делать, если она все равно дороже российской?" - передал слова Путина Лукашенко.