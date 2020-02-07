Лукашенко рассказал, о чем беседовал с Путиным на переговорах тет-а-тет в Сочи

"Мы (с Путиным — ИФ) действительно о многом поговорили, дошли до глубины седых времен нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов, они известны", — сказал белорусский лидер в начале переговоров с российским лидером в расширенном составе.

По словам Лукашенко, на встрече обсуждались не только вопросы, представляющие взаимный интерес, но также темы, "которые касаются и многих наших соседей, стран бывшего Советского Союза: та политика, которая сейчас проводится нами, ими".

"В общем, о многом поговорили (в узком составе — ИФ), ну и дошли до современности. И решили уже не один на один, а с людьми, которые вовлечены в этот процесс, продолжить наш разговор", — рассказал президент Белоруссии.

Он отметил, что потом в переговорах будет сделана пауза, так как к некоторым вопросам можно будет вернуться, когда приедут члены российской делегации, не попавшие из-за непогоды в Сочи: "Небо якобы уже прояснилось. Поэтому тогда мы и продолжим наш разговор". "А вообще есть, о чем говорить, есть над чем работать", — заключил Лукашенко.

Ранее в пятницу стало известно, что Путин и Лукашенко продолжили переговоры в расширенном составе, несмотря на отсутствие части российской делегации, самолет с которой не смог приземлиться в Сочи из-за погодных условий.

"К сожалению, наша делегация не смогла пока добраться до нашей встречи. Надеюсь, погодные условия позволят, и они чуть попозже приедут. Мы пока можем начать нашу дискуссию, пообсуждать наши текущие дела, выйдем и за рамки тех вопросов, которые являются наиболее актуальными", — сказал Путин в начале беседы.