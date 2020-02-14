Лукашенко пригрозил России санкциями

”Вы знаете, что россияне должны были в 2018 году ввести первый блок, в 2019-м — второй. Но сорвали сроки, а там огромные штрафные санкции”, — цитирует Лукашенко БелТА.

По словам Лукашенко, он обсудил проблему с президентом России Владимиром Путиным во время встречи 7 февраля в Сочи, и именно российский лидер предложил ему ”найти взаимоприемлемое решение”, чтобы не доводить дело до штрафов, к выплате которых российский бюджет не готов.

”Я говорю: хорошее предложение, у меня будет встречное. Вы сорвали сроки, значит, давайте договоримся, что процент по кредиту сократим до того уровня, как вы строите в Венгрии, во Вьетнаме (где-то около 3%). Мы не будем вводить санкции, и это как раз то на то и придется”, — рассказал Лукашенко.

Он также отметил, что кроме снижения ставки по кредиту предложил отложить начало выплат в счет его погашения на три года. У Путина такое предложение, по словам Лукашенко, отторжения не вызвало.