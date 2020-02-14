Лукашенко пригрозил России санкциями

Если Россия не пойдет навстречу Белоруссии по вопросу выдачи кредита на введение в строй БелАЭС, Минск может ввести санкции против России из-за срыва начала эксплуатации атомной электростанции. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, передает РБК.
”Вы знаете, что россияне должны были в 2018 году ввести первый блок, в 2019-м — второй. Но сорвали сроки, а там огромные штрафные санкции”, — цитирует Лукашенко БелТА.
По словам Лукашенко, он обсудил проблему с президентом России Владимиром Путиным во время встречи 7 февраля в Сочи, и именно российский лидер предложил ему ”найти взаимоприемлемое решение”, чтобы не доводить дело до штрафов, к выплате которых российский бюджет не готов.
”Я говорю: хорошее предложение, у меня будет встречное. Вы сорвали сроки, значит, давайте договоримся, что процент по кредиту сократим до того уровня, как вы строите в Венгрии, во Вьетнаме (где-то около 3%). Мы не будем вводить санкции, и это как раз то на то и придется”, — рассказал Лукашенко.
Он также отметил, что кроме снижения ставки по кредиту предложил отложить начало выплат в счет его погашения на три года. У Путина такое предложение, по словам Лукашенко, отторжения не вызвало.
”Решили, что в этом плане мы будем договариваться: другого не дано. Или мы вводим санкции за просрочку (а там большие деньги), или они подвигаются по кредиту. Это вполне нормально”, — резюмировал президент Белоруссии.
Ранее о том, что Белоруссия просит Россию пересмотреть условия межправительственного кредита на строительство Белорусской АЭС, заявлял первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой. Однако замглавы Минфина России Сергей Сторчак назвал предложенный Минском вариант неприемлемым.
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https://www.rbc.ru/politics/14/02/2020/5e467e1e9a794744bcc586d1
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