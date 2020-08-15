Лукашенко поговорил с Путиным. Оба уверены, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону ситуацию, сложившуюся в республике после выборов главы государства, и выразили уверенность, что все проблемы в скором времени будут урегулированы. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Кремля.
"Александр Лукашенко информировал о ситуации в Белоруссии, сложившейся после президентских выборов. С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы. Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства", — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.
Беседа состоялась по инициативе белорусской стороны.
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