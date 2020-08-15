Лукашенко поговорил с Путиным. Оба уверены, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы

"Александр Лукашенко информировал о ситуации в Белоруссии, сложившейся после президентских выборов. С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы. Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства", — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Беседа состоялась по инициативе белорусской стороны.