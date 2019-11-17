Лукашенко отказался от союза с Россией по ”новым условиям”

”Что происходит у нас? Нам каждый год подсовывают новые условия. И в результате мы в экономике постоянно что-то теряем и теряем. Кому нужен такой союз?” — задался вопросом Лукашенко.

По его словам, он доносил свою позицию российскому коллеге Владимиру Путину. ”Мы с ним друзья, я ему открыто могу это сказать, да еще похлеще”, — подчеркнул белорусский лидер.

”Ни один документ мною не будет утвержден и подписан, если он будет противоречить конституции и фундаментальным принципам жизни нашего общества. А самые главные принципы — это суверенитет, независимость нашего государства”, — сказал Лукашенко. Также он отметил, что Белоруссия ”не нахлебница и не хочет ею быть”.

14 ноября Лукашенко предложил подсчитать стоимость всех услуг, которые республика оказывает России. По его мнению, это нужно сделать перед началом следующего этапа переговоров по интеграции двух стран. ”Все нужно положить на стол и показать: старшие братья-россияне, вы посмотрите, какие услуги мы вам оказываем, и это недешево”, — указал он. Белорусский лидер также призвал Россию ”не вякать в средствах массовой информации и даже уже на государственном уровне, что белорусы — гиря на ногах”.