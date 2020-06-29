Лукашенко назвал Беларусь единственным союзником России
Москва не хочет "потерять Беларусь" ни в политическом, ни в экономическом планах, поскольку это нанесет "сильнейший удар по внутренней политике России", считает белорусский президент Лукашенко.
Москва не хочет "потерять Беларусь" ни в политическом, ни в экономическом планах, поскольку это нанесет "сильнейший удар по внутренней политике России", считает белорусский президент Лукашенко.
Беларусь в нынешней геополитической обстановке является единственным союзником России, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с активом Минской области. Государственный телеканал "Беларусь-1" показал фрагменты выступления белорусского лидера в воскресенье, 28 июня. По словам Лукашенко, Москва не хочет "потерять Беларусь" прежде всего в политическом плане. Подобный исход будет "сильнейшим ударом по внутренней политике России", подчеркнул белорусский президент.
Лукашенко выделил и экономический аспект в отношениях двух стран. По его словам, Беларусь является "вторым покупателем газа" из РФ после Германии, а также "перерабатывает огромное количество" российской нефти.
При этом Беларусь находится "между молотом и наковальней, между этими двумя гигантами" — Евросоюзом и Россией, считает Лукашенко. Несколькими днями ранее он заявил, что Москва пытается повлиять на результаты выборов главы государства, намеченных на 9 августа. Кремль отверг обвинения Минска.
Александр Лукашенко руководит Беларусью с 1994 года. Это самый продолжительный срок пребывания на выборном посту среди всех европейских глав государств. В преддверии выборов в стране были задержаны ряд оппозиционно настроенных активистов и политиков. В Минске и нескольких других городах состоялись акции в поддержку вероятных альтернативных кандидатов и задержанных ранее активистов, на которых суммарно задержали несколько сотен участников.
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