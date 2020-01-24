Лукашенко инициирует переговоры с Путиным по нефти

"Я говорю (Путину): ладно, не будем по телефону обсуждать, закончишь мероприятия — послание (Федеральному собранию РФ) там и прочее, встретимся и за столом посмотрим, на что мы можем выйти и до чего можем дойти", — сказал Лукашенко, слова которого приводит госагентство БелТА.

Ранее Лукашенко неоднократно говорил, что причиной последних разногласий между Минском и Москвой стало требование, чтобы Белоруссия покупала российскую нефть по ценам дороже мировых. В пятницу он заявил, что Минск ведет переговоры о закупках нефти в том числе с США, Саудовской Аравией и ОАЭ.

Президент Белоруссии также заявил, что конфликт Минска и Москвы в сфере поставок энергоресурсов связан с прежним составом российского правительства.

"Это связано со старым правительством России, которое президент Путин отправил в отставку", — заявил Лукашенко, который вновь подчеркнул, что "несогласие и конфликт с Россией произошли из-за того, что от нас потребовали за нефть платить цену больше, чем мировая".