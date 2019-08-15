Лондон запретил экспорт в Россию морских аппаратов и оборудования

Изменения вступили в силу с момента публикации документа. Соответствующие поправки внесены в приказ об экспортном контроле 2008 года.

"Дополнительный контроль является следствием того, что Россия развивает определенные функциональные возможности — включая способность отслеживать подводные кабели связи, получать доступ к ним и наносить им повреждения", — говорится в заявлении ведомства. "Эти действия представляют риск для нашей национальной безопасности, а новая система контроля призвана уменьшить этот риск", — подчеркивается далее в уведомлении.

Заявки на получение экспортных лицензий на оборудование, подпадающее под действие нового постановления, будут рассматриваться в индивидуальном порядке, уточняют в ведомстве.

От акустических систем до оборудования для каротажа

В приложении к уведомлению отмечается, что новый порядок будет также распространяться, в частности, на морские акустические системы, включая гидролокационные станции, оборудование для акустического каротажа, подводные высотометры, а также на подводные системы технического зрения и коммуникации.