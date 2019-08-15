Лондон запретил экспорт в Россию морских аппаратов и оборудования

Великобритания запретила экспорт в Россию подводных погружаемых аппаратов, а также "сопутствующего оборудования, программного обеспечения и технологий". Об этом говорится в уведомлении для поставщиков, размещенном в среду, 14 августа, на сайте управления по контролю за экспортом, входящего в состав британского департамента международной торговли.
Изменения вступили в силу с момента публикации документа. Соответствующие поправки внесены в приказ об экспортном контроле 2008 года.
"Дополнительный контроль является следствием того, что Россия развивает определенные функциональные возможности — включая способность отслеживать подводные кабели связи, получать доступ к ним и наносить им повреждения", — говорится в заявлении ведомства. "Эти действия представляют риск для нашей национальной безопасности, а новая система контроля призвана уменьшить этот риск", — подчеркивается далее в уведомлении.
Заявки на получение экспортных лицензий на оборудование, подпадающее под действие нового постановления, будут рассматриваться в индивидуальном порядке, уточняют в ведомстве.
От акустических систем до оборудования для каротажа
В приложении к уведомлению отмечается, что новый порядок будет также распространяться, в частности, на морские акустические системы, включая гидролокационные станции, оборудование для акустического каротажа, подводные высотометры, а также на подводные системы технического зрения и коммуникации.
В понедельник, 1 июля, в ходе плановых работ по изучению морского дна в российских территориальных водах в Баренцевом море на научно-исследовательском глубоководном аппарате Северного флота произошел пожар. В результате отравления продуктами горения погибли 14 моряков-подводников. По данным СМИ, речь могла идти о АС-31 или АС-12, которые называют "Лошарик" из-за особенностей конструкции. Ряд экспертов обращал внимание на то, что подобные аппараты могут предназначаться для проведения разведывательных и потенциально диверсионных операций, целью которых является повреждение подводных кабелей.
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