LIVE: Путин начал обращение к Федеральному собранию с демографической ситуации в России

Свою речь Путин начал с воспитания подрастающего поколения и вопросов демографии. Главной демографической проблемой он назвал то, что семьи создают малочисленные поколения 90-х годов, а главной угрозой — низкие доходы граждан. Путин покритиковал губернаторов за плохую работу в расширении мест в детских садах и призвал увеличить пособия на ребенка.

Также Путин пообещал продлить программу материнского капитала, как минимум до 31 декабря 2026 года, выплачивать капитал уже за первого ребенка, а также увеличить его на 150 000 рублей (около 2200 евро).

Напомним, что в Эстонии проживают около 100 000 граждан РФ.