LIVE: Путин начал обращение к Федеральному собранию с демографической ситуации в России(5)
Сегодня, 15 января, президент РФ Владимир Путин обращается к российскому парламенту. Это уже 16-е обращение для него в качестве главы страны.
Сегодня, 15 января, президент РФ Владимир Путин обращается к российскому парламенту. Это уже 16-е обращение для него в качестве главы страны.
Свою речь Путин начал с воспитания подрастающего поколения и вопросов демографии. Главной демографической проблемой он назвал то, что семьи создают малочисленные поколения 90-х годов, а главной угрозой — низкие доходы граждан. Путин покритиковал губернаторов за плохую работу в расширении мест в детских садах и призвал увеличить пособия на ребенка.
Также Путин пообещал продлить программу материнского капитала, как минимум до 31 декабря 2026 года, выплачивать капитал уже за первого ребенка, а также увеличить его на 150 000 рублей (около 2200 евро).
Напомним, что в Эстонии проживают около 100 000 граждан РФ.
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