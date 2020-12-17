17.12.2020, 11:01

LIVE | Пресс-конференция Президента РФ. Прозвучал вопрос про Навального, Путин вновь назвал его пациентом, но сказал, что все "навалено в одну кучу"

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Президент России Владимир Путин проводит сегодня традиционную пресс-конференцию. В Эстонии живут несколько десятков тысяч граждан России, поэтому RusDelfi следит за ней в режиме реального времени.

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В связи со сложной эпидемиологической обстановкой пресс-конференция будет принципиально отличаться от предыдущих лет, впервые она пройдет как видеоконференция. 16-ю пресс-конференцию Путин даст из своей резиденции в Нового-Огарево, сообщает Интерфакс.

Впервые в большую пресс-конференцию Путина будут добавлены элементы "прямой линии" с гражданами, которая в этом году не состоялась из-за пандемии коронавируса.

Наиболее популярные темы обращений граждан связаны с пандемией. Международное журналистское сообщество интересует, расскажет ли Путин о ситуации с попыткой убийства оппозиционера Алексея Навального.

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В начале пресс-конференции Владимир Путин рассказал, что в его адрес поступили сотни тысяч вопросов и поблагодарил администрацию, а также общественные организации и волонтеров, которые занимаются решением данных вопросов.

ГЛАВНОЕ

Первыми вопрос задали из Магадана: Год был плохой или всё-таки хороший?

Путин: Год — это как погода, она бывает плохой или хорошей? Конечно, этот год связан с пандемией коронавируса. Но с ней не только мы столкнулись. Это значит локдауны, сокращение перевозок, сокращение рабочих мест. Но я бы хотел обратить внимание, что при всем количестве проблем, а проблем море, но это море расплескалось по всему миру. Мы встретили эти проблемы достойно. Отчасти лучше, чем в других странах, которые по праву гордятся устойчивостью своей экономики. У нас падение ВВП меньше, чем во многих странах Евросоюза. Там есть и под 9%, а у нас 3,6%. Промышленное производство подсело на 3%, но это за счет нефти. Но что приятно, мне вчера коллеги из правительства докладывали, что рост обрабатывающей промышленности к ноябрю прошлого года 1,1%. Но падение реальных доходов будет порядка 3%, уровень безработицы подрос до 6,3%. Всё, что мы делаем, связано напрямую с поддержанием рабочих мест. Но главное, мы еще раз подтвердили, что есть в основе русской идентичности: общенациональное единение народа перед лицом какой бы то ни было угрозы.

О МАСКАХ, ПАНДЕМИИ И СОСТОЯНИИ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Все познается в сравнении. По сравнению с тем, что в мире происходило, наша система оказалась более эффективной. После первых сигналов от наших друзей из КНР, мы приняли меры на границе и выиграли время. Когда пандемия началась, у нас и врачей было всего-ничего 8300. Мы смогли быстро перепрофилировать часть медицинских учреждений, ввели доплаты для людей, работающих в красных зонах, увеличили производство масок в 20 раз. Такое редко где бывает. Промышленность среагировала. Мы не знали вначале, как выявлять и чем лечить. Россия входит в тройку мировых лидеров по тестированию. Конечно, нам нужно двигаться в направлении реформирования санитарно-эпидемиологической службы. Такая программа разработана. Будем претворять её в жизнь.

ВЫБОРЫ-2021

Выборы в парламент страны в 2021 году. Отличия будут. Парламент после принятия поправок получил больше полномочий, в том числе по составу правительства. Дает ли наша политическая система большему количеству политических партий принять участие в выборах? Да, дает. До 16 партий будет принимать участие в выборной кампании без того, чтобы собирать подписи. Кого избрать решает избиратель. Традиционные политические партии, представленные в парламенте в течение многих лет, практически каждая из них выступает с патриотических позиций. Подходы, инструменты разные, но цель одна — благополучие и развитие страны.

ПОСТАВИЛ ЛИ ПУТИН ПРИВИВКУ?

Те вакцины, которые поступают в гражданский оборот, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. До меня они еще не добрались. Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным. Необходимо иметь некоторый разбег между прививками: в две или даже в 4 недели, например, от гриппа и от коронавируса. Про всеобщую вакцинацию: это нужно делать. Это говорят вирусологи во всём мире. Один из многих путей преодоления — это массовая вакцинация.

ИСТОЧНИКИ КОРОНАВИРУСА?

Слухов много. Я бы не хотел на всю страну говорить об этом. Сейчас нужно не искать виновных, а объединять усилия для борьбы с проблемой.

О БЕДНОСТИ, БЕЗРАБОТИЦЕ И ЦЕНАХ

Ситуация сложная. В 2000 году за чертой бедности жила почти треть страны, ниже прожиточного минимума. В 2017 году мы вышли на планку 12,3%. Сейчас к сожалению, она приподнялась до 13%, это очень много. План такой, к 2030 году уйти к 6,5%. Плохо, что и 6,5% сохранится, но это реальная цель.

Один из самых "живых" вопросов задал Сергей Шнуров: Как простому русскому человеку описывать свою жизнь, не используя не нормативную лексику? В ответ на это Путин переадресовал лидера группировки "Ленинград" к фильму "Джентльмены удачи", когда даже если тебе упала на ногу батарея, нужно говорить редиска.

ПРО РОССИЙСКИХ ХАКЕРОВ

Российские хакеры не вмешивались в дела США и не помогали пока еще действующему президенту избираться. Мы исходим из того, что вновь избранный президент США поймет, что происходит. Он человек опытный.

ПРО РАССЛЕДОВАНИЯ ПРОТИВ ШАМАЛОВА И ОТРАВЛЕНИИ НАВАЛЬНОГО

Эти вбросы имели место. Это информационное противоборство. Они и раньше имели место, когда была борьба с терроризмом на Кавказе. Как только меня, с какими клыками не рисовали. Но я всё делаю не для того, чтобы выглядеть красиво для кого-то за бугром. Что касается моих близких (речь о расследовании про Шамалова) — это невозможно прочитать. там всё навалено в одну кучу. Сначала пишут, что это зять президента, потом бывший зять. Что написано вначале: неизвестный аноним преследует непонятные нам цели. А потом всплывают уши анонима. Это сделано по заданию госдепа США. И цель понятна — это месть. Это попытка повлиять на общественное мнение в нашей стране.

Хочу обратиться к заказчикам материалов: не основываться на соображении мести, а выстраивать отношения с другими партнерами на международной арене.

Что касается пациента в Берлинской клинике. Я знаю, мне вчера Песков вчера сказал о последних измышлениях на этот счет. Мы прекрасно понимаем, что это такое: это не расследование, а легализация материалов американских спецслужб. Мы что, не знаем, что они локацию отслеживают. Это так, я вас уверяю. Этот пациент пользуется поддержкой спецслужб американских. Зачем его нужно травить? Кому он нужен. Хотели бы, довели бы до конца.

Это трюк, чтобы напасть на первых лиц. Мой партнер — это вот этот, значит, я того же калибра человек.

P.S. Путин вновь не назвал Алексея Навального по имени. Но при ответе на вопрос употребил слово в отношении предполагаемого зятя — Кирилла Шамалова — употребил слово "навалено". Подробнее о расследовании отравления Навального ЗДЕСЬ.

О ДОНБАССЕ

Россия как поддерживала Донбасс, так и будет поддерживать.

ПРО ОБНУЛЕНИЕ

У меня есть универсальный ответ. Пойдет ли это на благо страны? Тогда это стоит делать. Я для себя еще не решил, пойду ли я на выборы в 2024 году. Формально это разрешение есть для народа. Делать или не делать — посмотрю.

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