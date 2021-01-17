LIVE | Операция "Пациент". Навальный возвращается в Россию. Во Внуково проводятся задержания

Портал RusDelfi ведет прямую трансляцию данного события (хронология ниже). В аэропорту Внуково будет работать наш корреспондент.

17.32 Сторонники Ольги Бузовой. Кажется, это может стать отличным названием для оппозиционной партии.

Navalnõi kohtumine Foto: RusDelfi

17.13 Задержаны Олег Навальный (брат Алексея), сотрудники ФБК Любовь Соболь, Руслан Шаветдинов, а также Константин Котов. Как передает корреспондент RusDelfi, они сидели за столиком в кафе "Бирхаус", их задержали и увели из здания аэропорта. ВИДЕО ЗДЕСЬ.

По сообщению "Медузы" также задержаны корреспондент ”Новой газеты” Влад Докшин, помощник Навального Илья Пахомов, юрист Алексей Молокоедов и менеждер штаба Навального Анастасия Кадетова.

17.04. Тем временем очередь на вход в аэропорт выглядит так.

16.55 Корреспондент RusDelfi встретил в аэпорту брата Алексея Навального — Олега. Тот говорит, что для того, чтобы попасть во Внуково, купил билет в Уфу (без билетов в аэропорт пускают только фанатов Бузовой, но Олег, видимо, свой выбор сделал).

16.54 Москвичи делятся впечатлениями от уровня "безопасности" в аэропорту. И всего, что с этим связано.

Путинская Россия — это когда ты собираешься просто ехать встречать человека в аэропорт, а все тебе пишут "будь аккуратна" и "береги себя" 🙄 — Ксения Фадеева (@ksushaaatom) January 17, 2021

16.53 Фото с дороги во Внуково. Какие-то странные в России стали рейсовые автобусы.

по дороге во Внуково едут автозаки. тоже готовятся встречать Навального pic.twitter.com/BnhOCS9tAP — Sergey Goryashko (@seriozha_s) January 17, 2021



16.50 Фанаты Ольги Бузовой поют в аэропорту Внуково. Если вы знаете эту песню, то сможете пройти в аэропорт без билета.



а вот и ДОЛГОЖДАННОЕ исполнение песни ”Мало половин” от фанатов Ольги Бузовой, прямо перед забором, который отгораживает международную зону прилёта Внуково pic.twitter.com/79jRTSDZlL — Liza Fokht (@lizafoht) January 17, 2021

16.30 Тем временем Юлия Навальная цитирует знаменитую сцену из "Брата-2"

16.22 Самолет взлетел.

16.21 Во ”Внуково” собралось много фанатов Ольги Бузовой — только их пускают в здание аэропорта без билетов. Они приезжали организованными группами на ”Аэроэкспрессе”.

16.15 SMM Внуково, у вас всё хорошо? Вы там собираетесь сбивать самолеты на подлёте что ли?

Сегодня все мы немного smm-щик аэропорта Внуково. @VnukovoAirport, держись, брат. Впереди два очень тяжелых дня. — salick27 (@salick27) January 15, 2021



16.09 Самолет начинает руление. Расчетное время полета до Москвы — 2 часа 25 минут.

16.05 "Дождь" берет у Навального интервью

16.04 Кресло Навального — в 13 м ряду.

16.00 Навальный зашел в самолет. Как пишет "Медуза", его сразу обступили журналисты.

"Я уверен, что все будет абсолютно прекрасно, я сегодня очень счастлив", — сказал он. А еще обещает новые расследования (для того и возвращается).

15.58 Если ваш вылет не похож на этот, то…

"Ряд у меня счастливый, номер 13". Политик Алексей Навальный готовится вылететь в Россию. pic.twitter.com/F7dDjLuoX9 — bbcrussian (@bbcrussian) January 17, 2021

15.56 Корреспондент ”Дождя” из самолета передает, что вылет задерживается из-за буйного пассажира, который ругался матом и оскорблял стюардесс. Его вывели из самолета.

15.50 Корреспондент "Дождя" зашла в самолет, но Навального не увидела.

15.49 Навальный приехал к самолету. Черная Ауди с мигалками, пишет Mash.



15.35 Корреспондент Би-би-си Андрей Козенко сообщает, что первым вошел в самолет в Берлине, но Алексея Навального в нем пока нет.

15.33 "ОВД-Инфо" сообщает, что во Внуково задержан активист Дмитрий Бескоровайный: его остановили на территории аэропорта и повели в неизвестном направлении. Причины задержания пока не ясны.

15.26 Посадка на рейс "Победы" заканчивается. В зоне вылета ни сам Алексей Навальный, ни его супруга Юлия так и не появились. Вероятно их привезут к трапу на автомобиле полиции.

15.24 Корреспондент BBC сообщает, что уровень безопасности зашкаливает. Это если следить по числу автозаков и полицейских автобусов.

А около "Внуково" сейчас вот так. pic.twitter.com/RQTDlzi8Ts — bbcrussian (@bbcrussian) January 17, 2021

15.21 Междурнародная зона аэропорта Внуково отделена вот такой прекрасной ширмой. Красота! (для тех, кто не так часто бывал в Москве в докороновирусное время, напомним, что в дни, когда Алексей Навальный не прилетает в Москву, никаких ширм там нет).

Во Внуково зал прилета международных рейсов закрыли высокой непрозрачной ширмой

Фото: Денис Стяжкин https://t.co/cIBzwERKXr pic.twitter.com/QKjcZWG0zG

— Медиазона (@mediazzzona) January 17, 2021



15.17 Российский МИД отреагировал на получение из Германии материалов об отравлении Навального: "В них ничего нет".

15.15 Международную зону Внуково оцепили. Войти в нее можно только с улицы.



Фото: BBC

15.10 МБХ-медиа сообщают, что в Берлине началась посадка на рейс "Победы".

15.03 Немецкий таблоид Bild пишет, что в 12.48 по местному времени трое полицейских принесли на регистрацию четыре паспорта в черном закрытом контейнере. То есть помимо Алексея с женой, в Москву, по всей видимости, летят двое сотрудников ФБК.

Как пишет Meduza, Навального могут задержать прямо в аэропорту или не пустить в страну; самолет могут посадить в другом аэропорту или даже в другом городе. А может быть, ничего этого не произойдет, и политик просто прилетит и поедет домой.

С самого утра во Внуково предприняты беспрецедентные меры безопасности. У входа в аэропорт дежурят автозаки. А попасть в здание вылета и прилета можно лишь по билетам.

На аэроэкспрессе приехало до 100 человек массовки ”на Бузову”. Стоят с кураторами по группами по 6-8 человек. По очереди идут к турникетам pic.twitter.com/QchJhaNHfp — Олег Степанов (@olsnov) January 17, 2021

КОНТЕКСТ

20 августа 2020 года Навальному стало плохо на борту самолета, вылетевшего из Томска в Москву. Он потерял сознание, после чего экипаж совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Политика доставили в местную больницу, где ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Родственники и соратники Навального требовали разрешить его отправку на лечение за рубеж. Однако врачи настаивали, что в таком состоянии его перевозить нельзя.

В итоге российские врачи все же дали разрешение на перевозку Навального в Германию. Там его госпитализировали в берлинскую больницу "Шарите". Немецкие врачи, основываясь на результатах анализов политика, заявили, что скорее всего его отравили. Российские врачи настаивают, что следов отравления в анализах Навального, сделанных в России, нет. 2 сентября власти Германии объявили, что Навальный был отравлен боевым веществом группы "Новичок". 7 сентября врачи клиники "Шарите" сообщили, что Навального вывели из комы и отключают от ИВЛ. Правительство Германии заявило, что три независимые лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы "Новичок". 23 сентября Навального выписали из "Шарите", он пробыл в клинике 32 дня.

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