LIVE | Операция "Пациент". Навальный возвращается в Россию. Во Внуково проводятся задержания

Сегодня рейсом авиакомпании "Победа" Берлин — Москва в Россию возвращается оппозиционный политик Алексей Навальный. Самолет вылетает из Берлина в 15:45 по Таллинну (+1 час к местному времени). Прилет во Внуково — в 18:20 таллиннского времени.
Портал RusDelfi ведет прямую трансляцию данного события (хронология ниже). В аэропорту Внуково будет работать наш корреспондент.
17.32 Сторонники Ольги Бузовой. Кажется, это может стать отличным названием для оппозиционной партии.
По сообщению "Медузы" также задержаны корреспондент ”Новой газеты” Влад Докшин, помощник Навального Илья Пахомов, юрист Алексей Молокоедов и менеждер штаба Навального Анастасия Кадетова.
17.04. Тем временем очередь на вход в аэропорт выглядит так.
16.55 Корреспондент RusDelfi встретил в аэпорту брата Алексея Навального — Олега. Тот говорит, что для того, чтобы попасть во Внуково, купил билет в Уфу (без билетов в аэропорт пускают только фанатов Бузовой, но Олег, видимо, свой выбор сделал).
16.54 Москвичи делятся впечатлениями от уровня "безопасности" в аэропорту. И всего, что с этим связано.
Путинская Россия — это когда ты собираешься просто ехать встречать человека в аэропорт, а все тебе пишут "будь аккуратна" и "береги себя" 🙄
15.21 Междурнародная зона аэропорта Внуково отделена вот такой прекрасной ширмой. Красота! (для тех, кто не так часто бывал в Москве в докороновирусное время, напомним, что в дни, когда Алексей Навальный не прилетает в Москву, никаких ширм там нет).
Во Внуково зал прилета международных рейсов закрыли высокой непрозрачной ширмой
15.17 Российский МИД отреагировал на получение из Германии материалов об отравлении Навального: "В них ничего нет".
15.15 Международную зону Внуково оцепили. Войти в нее можно только с улицы.
15.10 МБХ-медиа сообщают, что в Берлине началась посадка на рейс "Победы".
15.03 Немецкий таблоид Bild пишет, что в 12.48 по местному времени трое полицейских принесли на регистрацию четыре паспорта в черном закрытом контейнере. То есть помимо Алексея с женой, в Москву, по всей видимости, летят двое сотрудников ФБК.
Как пишет Meduza, Навального могут задержать прямо в аэропорту или не пустить в страну; самолет могут посадить в другом аэропорту или даже в другом городе. А может быть, ничего этого не произойдет, и политик просто прилетит и поедет домой.
С самого утра во Внуково предприняты беспрецедентные меры безопасности. У входа в аэропорт дежурят автозаки. А попасть в здание вылета и прилета можно лишь по билетам.
На аэроэкспрессе приехало до 100 человек массовки ”на Бузову”. Стоят с кураторами по группами по 6-8 человек. По очереди идут к турникетам pic.twitter.com/QchJhaNHfp
20 августа 2020 года Навальному стало плохо на борту самолета, вылетевшего из Томска в Москву. Он потерял сознание, после чего экипаж совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Политика доставили в местную больницу, где ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Родственники и соратники Навального требовали разрешить его отправку на лечение за рубеж. Однако врачи настаивали, что в таком состоянии его перевозить нельзя.
В итоге российские врачи все же дали разрешение на перевозку Навального в Германию. Там его госпитализировали в берлинскую больницу "Шарите". Немецкие врачи, основываясь на результатах анализов политика, заявили, что скорее всего его отравили. Российские врачи настаивают, что следов отравления в анализах Навального, сделанных в России, нет. 2 сентября власти Германии объявили, что Навальный был отравлен боевым веществом группы "Новичок". 7 сентября врачи клиники "Шарите" сообщили, что Навального вывели из комы и отключают от ИВЛ. Правительство Германии заявило, что три независимые лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы "Новичок". 23 сентября Навального выписали из "Шарите", он пробыл в клинике 32 дня.
Ушаков о том, почему латвийцы не верят в вакцину от COVID-19
Какую вакцину выбрал Израиль: это неожиданно
Вы точно этого не знали: зачем в автомобиле возить мыло
Комаровский назвал места стопроцентного заражения коронавирусом