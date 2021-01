LIVE | Митинги за Навального, жесткие задержания боле 1000 участников, в том числе Юлии Навальной, в Москве столкновения с полицией и давка на Тверской

Митинги в России

Znak.com оценил число участников митинга в Москве в 15 000 человек.

На видео DW пострадавший в столкновениях с ОМОНом https://twitter.com/dw_russian/status/1352965635635113985?ref_src=twsrc%5Etfw

На Тверской в Москве давка.

Задержан корреспондент "Дождя" Алексей Коростелев. Он снимал видео протестов из одной из квартир на Тверской.

Житель Нижневартовска Александр Макаров рассказал ОВД-Инфо об избиении в отделе полиции, куда его вызвали из-за участия в телеграм-чате, посвященном акции в поддержку Навального. Когда вызывают на разговор за разговоры.

"Только что при мне двое парней тащили третьего с разбитой головой. Он без сознания", - передает корреспондент Delfi с Тверской площади.

Известная актриса Яна Троянова (вы ее помните по сериалу "Ольга") сообщила о том, что задержан режиссер Василий Сигарев, снявший, в частности фильм "Страна ОЗ". View this post on Instagram A post shared by Яна Троянова // Yana Troyanova (@troyanovayana)

Больше 1000 задержанных по России.

Мне кажется, последние акции, которые были проведены в нашем городе, были не такими массовыми, сообщает собеседник корреспондента "Дождя" в прямом эфире

На кадрах трансляции "Дождя" видно, что полиция начала избивать собравшихся на Пушкинской площади дубинками. В полицию из толпы летят снежки.

На Пушкинской в Моске новые гости. Или хозяева. Тут как посмотреть. https://twitter.com/lizafoht/status/1352962677631545344?ref_src=twsrc%5Etfw

Наш корреспондент в Архангельске сообщает, что "противникам прогулок" повезло с погодой: -15 с сильным ветром и метелью. Но несколько сот человек всё-таки собралось (по подсчетам портала 29.ru - около 400), несмотря на то, что на главной площади необходимо было срочно разобрать новогодние украшения (для этого ее перегородили). "Когда все закутаны с ног до головы, сложно понять возраст участников, - пишет наш корреспондент. Но добавляет. - Но если тепло одеты, но в кроссовках, значит, молодежь".

В Орле в толпу протестующих въехал трактор.

Поток людей с Тверской пытается пройти в сторону Манежной площади. Весь тротуар забит людьми, тут почти давка. Машины на Тверской гудят в поддержку протестующих. Поток людей в какой-то момент перекрыл переход на Тверской бульвар, несмотря на красный сигнал светофора. Полиция не дает людям свернуть с Тверской в переулки. Например, в Малый Гнездниковский сейчас пускают только по паспортам - полиция проверяет, что люди действительно живут в этом районе и направляются домой, сообщает BBC.

В Вене, между тем поддерживают Навального и цитируют Мандельштама. Фото: Екатерина Гузенко, Meduza

В Питере протестующие прорвали оцепление ОМОНа. Идут задержания.

Видео "Медиазоны", как иллюстрация происходящего в эти минуты в Москве.

Извините за плохое качество, очень плохой свет в автозаке, пишет Юлия Навальная View this post on Instagram A post shared by @yulia_navalnaya

Кровь на Пушкинской (фото: RusDelfi)

В толпе на Тверской кинули фаер, начались жесткие задержания. Юлия Навальная задержана. Фронтовые хроники от нашего корреспондента из Москвы.

В объектив Mash попал главный косплей дня.

Вы думаете за Уральским хребтом всё закончилось? Так вот нет. Депутатам алтайского заксобрания от КПРФ поступило обращение от задержанных на акции в Барнауле."Людей держат в Железнодорожном РОВД более четырех часов без предъявления и оформления документов. Около 20 человек. Пробуем разобраться", - заявили в крайкоме КПРФ.

На митинг в Москве пришла мама Алексея Навального Людмила.Фото: Открытка.

Еще немного фото из Таллинна, с акции солидарности.

В Питере омоновец пошел ловить участника митинга на крышу, сообщает Mash.

Новости из колыбели русской революции. https://twitter.com/MBKhMedia/status/1352945941041582080?ref_src=twsrc%5Etfw

Сотрудники Росгвардии в центре Москвы начали раздавать всем желающим горячий чай и печенье. Пункт с чаем развернут на Тверской улице напротив столичной мэрии, сообщает наш корреспондент. P.S. Красная площадь перекрыта.

Председатель комиссии ОП РФ по демографии и защите семьи Сергей Рыбальченко рассказал в интервью РИА "Новости", что родительскому сообществу удалось не допустить массового участия несовершеннолетних в несогласованных акциях, подростков немного, полиция проводит с ними профилактические беседы, и они уходят домой. Почему-то новость хочется проиллюстрировать этим фото.

Люди с Пушкинской двинулись в сторону Кремля, на Манежную площадь. В толпе также призывают выйти на Красную площадь. До Кремля от Пушки одна станция метро. С места сообщают, что ОМОН не мешает продвижению людей.

Рэперы Влади и Нойз MC на Пушкинской площади. https://twitter.com/vlady_pro/status/1352945690712944640?ref_src=twsrc%5Etfw

В Воронеже в дело вступают силовики.

В Ростове подняли самый трогательный баннер в истории российских протестов. Все любят котиков. Фото: BBC

Эту женщину, пришедшую на акцию протеста в Москве, вы узнаете даже в маске.

Ребята в синем тоже стоят наготове.

Людей очень много идет и стоит по Тверской, не доходя до Пушкинской площади сообщает наш корреспондент. Однако точные подсчеты произвести невозможно. Движение автотранспорта не перекрыто, поток машин сигналит.

Протесты проходят и не в самых крупных российских областных центрах. Например, в Смоленске в акции приняли участие до 400 человек, по оценке МБХ https://twitter.com/MBKhMedia/status/1352946826283003905?ref_src=twsrc%5Etfw

Видео нашего корреспондента из Воронежа. По его словам, собралось уже более 500 человек.

На Пушкинской в Москве скандируют "Свободу!" и "Отпускай!", - сообщает корреспондент RusDelfi.

Ростовский ОМОНовец вступил в диалог с пришедшими на митинг и сказал: "Я же не приехал откуда-то, родился здесь, - объяснил омоновец на вопрос, почему так. - Меня воспитали в уважении к людям. Мы родину защищаем, у каждого своё дело", цитирует его BBC.

Пушкинская площадь в Москве глазами нашего корреспондента.

Координатора штаба Навального в Челябинске увезли в райотдел полиции, пишет портал 74.ру. Кажется, это сделали сегодня во всех городах России.

У телеканала "Дождь" были проблемы с вещанием. Но сейчас канал вернулся, всё в порядке.

Наш корреспондент из Москвы передает, что собравшиеся начали скандировать "Путин - убийца!"

В Ростове тоже всё очень жестко https://twitter.com/MBKhMedia/status/1352941118858670086?ref_src=twsrc%5Etfw

Еще немного Пушкинской площади в Москве. Центральное место сегодняшних протестов https://twitter.com/MBKhMedia/status/1352941596426305536?ref_src=twsrc%5Etfw

В Екатеринбурге (+3 часа от Таллинна) идут жесткие задержания, пишет База.

Участники акции в поддержку Навального в Москве встали в сцепку, идут задержания.

Большой видеообзор сегодняшних событий от BBC.

Видео нашего корреспондента из Москвы. Люди скандируют "Свободу!"

В Томске в итоге насчитали более 3 тыс. участников. Об этом сообщает телеграм-канал Tomskpolit. Пересчет выглядит красиво, как в фантастическом фильме.

В Петербурге задержали корреспондента "Медиазоны" Давида Френкеля. Он был с пресс-картой, аккредитацией и в жилете для прессы. Полиция не объясняет причину задержания.

Фото нашего корреспондента из Москвы. Не обошлось и без игры слов.

В Екатеринбурге все серьезно. https://twitter.com/MBKhMedia/status/1352935432632283136?ref_src=twsrc%5Etfw

У российского посольства в Лондоне появились синие трусы. И не только они. Фото: BBC

В Челябинске около памятника ученому Курчатову (рядом расположен крупнейший вуз - ЮУргУ) начались задержания, сообщает портал 74.ru

На Центральную площадь Кургана вышло более сотни людей - народу было очень много для этого города. При этом мороз стоял такой, что ресницы инеем покрывались сразу. Полиция задержала, по разным данным, от 4 до 6 человек_ сообщает корреспондент BBC Елена Бердникова.

Как полиция Москвы подготовилась к акции протеста – рассказывают источники телеграм-канала «База».Итак, одним из активов на сегодняшней акции является спецполк ГУ МВД по Москве. Его сотрудников разделили на три группы:1. Группа «Патруль» – эти сотрудники будут постоянно перемещаться по местам массового скопления людей и сигнализировать остальным полицейским о возможных нарушениях порядка, либо необходимости усиления в определённых точках.2. Группа «Цепочка» – эти бойцы будут, сцепившись между собой в шеренгу, «двигать» протестующих. 3. Группа «Задержание» - эти полицейские будут оперативно выдвигаться на указанные им точки и задерживать протестующих, которых им будут указывать руководители, либо сотрудники из группы патрулирования.

На Сенатской площади задержали студентку из Череповца и мужчину из Выборга. Пока они ждали своей очереди войти в полицейский автобус, оба рассказали, что их задержали лишь за присутствие на площади, больше они ничего не делали, сообщает BBC

В Москве начало акции протеста было намечено на 14.00 (13.00 по Таллинну), но ОМОН начал разгонять дубинками толпу еще до наступления часа ИКС

Сайт проекта "ОВД-Инфо", который собирает данные о задержаниях на митингах и предоставляет юридическую помощь попавшим в автозаки, не открывается. По их последним данным, по всей России на субботних акциях задержали более 360 человек

На Пушкинской несколько десятков задержанных. Происходит всё примерно так. (Видео: RusDelfi)

Наш корреспондент из Москвы сообщает, что на Пушкинской площади каждую минуту кого-то задерживают, площадь довольно плотно забита людьми.

У нас появилась галерея с места событий в Таллинне - здесь центром акции стала площадь Вабадузеhttps://rus.delfi.ee/daily/estonia/video-v-tallinne-nachalas-akciya-v-podderzhku-navalnogo-skandiruyut-putin-vor?id=92343835

В Иркутске -51 градус. Но протестуюзщие протестуют, а ОМОН омонит. https://twitter.com/spektronline/status/1352927794121076737?ref_src=twsrc%5Etfw

Немного подробнее про таллиннскую акцию поддержки Алексея Навального. https://rus.delfi.ee/daily/estonia/foto-v-tallinne-nachalas-akciya-v-podderzhku-navalnogo?id=92343835

Полиция задержала еще одного независимого депутата горсовета Новосибирска Антона Картавина, сообщили в коалиции "Новосибирск 2020". "Сижу с ребятами в автозаке, за что – непонятно, сотрудники не представились, работают так себе. Нужно будет поставить на вид полицейскому начальству", - отметил Картавин в фейсбуке.

А это Таллинн. Прямо сейчас наш корреспондент присылает фото, как люди стоят за Навального.

"Медуза" опубликовала фото с одной из сегодняшних акций. Многое объясняет.

Просто мирный Питер. Просто выход из Гостинного двора. https://twitter.com/seriozha_s/status/1352917145609527296?ref_src=twsrc%5Etfw

Журналист Znak.com Инна Малышева написала колонку, почему она идет на протесты без журналистского удостоверения и жилетки с надписью PRESS. На днях разговаривала по этому поводу со своим отцом. Он транслировал мысль: «Что исправишь этими митингами? Чиновники перестанут воровать вагонами? У наших людей это в крови — воровать. Куда-то исчезнут „крыши“ в силовых структурах, закрывающие глаза на самые мерзкие преступления? Одни „крыши“ исчезнут — появятся другие. Поэтому нужно просто смириться». Да, в этом есть своя правда.Знаете, в этом есть что-то от замученной всеми «русской ментальности». Мол, мы особенные: да, мы пьяницы, мы воры, мы любим халяву, но зато у нас душа широкая! Поэтому наши чиновники коррумпированы, потому что они не могут пойти против своей природы и настоящей русской души.Я не иду на шествие 23 января из-за самой личности Алексея Навального. Я не «за» него, но я симпатизирую его деятельности. Я не уверена, что я проголосую за него, если вдруг его допустят когда-нибудь до президентских выборов, хотя все может быть. Никто из нас, обычных людей, не знает, кто такой на самом деле Навальный и каковы его цели. Агент Кремля? Засланец Госдепа? Чуть ли не единственный в своем роде честный политик? Есть только предположения, все они более или менее аргументированные, но все же лично я не могу сформулировать своей четкой позицииИ я не пойду на шествие, как призывал сам Алексей Навальный, «за себя». Я почти уверена, что акция протеста 23 января ничего не изменит, это слишком политизированное мероприятие, на него не выйдет столько народа, как за сквер.Именно в эту субботу не произойдет революции, Навального не выпустят из СИЗО, Путин не признается, что у него есть дворец в Геленджике и не подаст в отставку. Я считаю, что мои современники и лично я не будем жить в свободной России — ей, скорее всего, далеко до этого.Однако такие акции протеста — это небольшой, но шаг. Если не делать и его, то давайте обрубим абсолютно все оппозиционные начинания вплоть до разговоров на кухне и разборок в комментариях в Twitter и на Facebook.

В Ростове-на-Дону к координатору местного штаба Навального Сергею Гривко домой пришли с обыском. Об этом написали в телеграм-канале «Апологии протеста».

В Томске задержан и второй независимый депутат гордумы от штаба Навального - Андрей Фатеев. Попробовали бы они сделать это в "Единой России"...

Шествие в Барнауле. Впечатляет. https://twitter.com/Sandy_mustache/status/1352910951822069760?ref_src=twsrc%5Etfw

В Улан-Удэ задержано не менее 10 человек, сообщила Тайге.инфо правозащитница Надежда Низовкина."В отдел полиции забрали 10 человек, одного увезли на скорой с переломанными ногами. Меня собираются привлечь за то, что я "привела всех протестующих к дверям ОВД". Сейчас я внутри, занимаюсь защитой задержанных, толпа ждет снаружи всех", - заявила она.

Силовики продолжают возбуждать уголовные дела — во Владивостоке следователи усмотрели в действиях протестующих угрозу безопасной эксплуатации транспортных средств (ч. 1 ст. 267.1 УК РФ), пишет "Медуза".

По аналогии со всем теперь известным дворцом около Геленджика (которого, по словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, не существует) телеканал DW опубликовал фото загородного особняка Ангелы Меркель. Где аквадискотека, Ангела? Где комната грязи? https://twitter.com/dw_russian/status/1352615010816708612?ref_src=twsrc%5Etfw

Вчерашнее сообщение Михаила Ходорковского. Там как раз про детей.https://twitter.com/mich261213/status/1352647885473673216?ref_src=twsrc%5Etfw

Актуальный список задержанных (в цифрах) на портале ОВД-Инфо.

Официальный российский телеканал Russia Today в своем твиттере на контрасте с сегодняшними митингами в России выкладывает то, что происходит в Чили. Вы что, хотите, как в Сантьяго? https://twitter.com/RT_com/status/1352913966507417602?ref_src=twsrc%5Etfw

Как сообщает корреспондент «Медузы», полицейские забирают тех, кто поднимает плакаты, например, со словами «Свободу политзаключенным». https://twitter.com/MBKhMedia/status/1352910195446456325?ref_src=twsrc%5Etfw

В Барнауле на акцию собрались не менее 3 тыс. человек. Они провели шествие по проспекту Ленина до площади Свободы, сообщает корреспондент amic.ru. Фото: amic.ru

Телеканал RTVI показывает видео задержания в Москве https://twitter.com/RTVi/status/1352911187084775424?ref_src=twsrc%5Etfw

Там же, на Пушкинской, появились дружинники. Почему-то вспоминается "Операция Ы". https://twitter.com/MBKhMedia/status/1352902148288356352?ref_src=twsrc%5Etfw

Ну вот и в Москве началось. Еще до официального начала акции протеста. На Пушкинской уже задержали не менее шести человек, сообщает «МБХ медиа».

Тем временем депутат латвийского сейма Борис Цилевич рассказывает в интервью YouTube-каналу "И грянул Грэм" о том, как на ситуацию с Навальным реагирует ПАСЕ.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова в своем Facebook заявила, что на несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального во Владивостоке взрослые прятались от силовиков за спинами детей.«Теперь я знаю все о человеческой подлости. Владивосток. Дети стоят живой цепью. Из-за их спин взрослые бросают в ОМОН дорожные конусы и прячутся снова. Кто эти люди? Они люди?», — написала она. В комментариях ее обвиняют в распространении фэйковых новостей.

Deutche Welle фотографирует Пушкинскую площадь. Через полтора часа тут должен начаться митинг в поддержку Навального. https://twitter.com/dw_russian/status/1352878828490776576?ref_src=twsrc%5Etfw

В Москве тем временем срочно, нет, не так, СРОЧНО перекладывают плитку на Пушкинской площади. Именно сегодня. Просто совпадение.

Максимально мирные задержания во Владивостоке - лицом в асфальт на проезжую часть. Остается только гадать, что будет в Москве.

В Новосибирске ОМОН избил участника шествия так, что ему понадобилась медицинская помощь. https://twitter.com/OvdInfo/status/1352905851942678528?ref_src=twsrc%5Etfw

ОВД-инфо пишет, что в Хабаровске задержанных избили палками. Когда власть включает Индию.

Власти Приморья сообщили, что в несанкционированной акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального в субботу во Владивостоке приняли участие около 500 человек, пишет официальный "Интерфакс". Могли бы и 200, наверное. На видео очевидцев акция выглядела так.

Портал "Спектр" сделал нарезку, как проходили акции протеста в Сибири.https://twitter.com/spektronline/status/1352904662706511872?ref_src=twsrc%5Etfw

Тем временем в инстаграме Алексея Навального (который сейчас в СИЗО, а записи делались заранее) нарезка неудачных дублей. Примерно как в фильмах с Джеки Чаном. https://twitter.com/navalny/status/1352617302953488384?ref_src=twsrc%5Etfw

В Москве по улицам едет бронетехника. Не рановато для репитиции парада 9 мая? https://twitter.com/barabanch/status/1352731149219598336?ref_src=twsrc%5Etfw

В Челябинске член Народно-освободительного движения НОД Сергей Ворончихин провоцирует пришедших на акцию протеста. Не санкционированная властями акция в Челябинске началась на бульваре Славы. Все подходы и подъезды к месту оцеплены полицией

Для тех, кто предпочитает телевидение сайтам, скажем, что телеканал "Дождь" начинает свою трансляцию. Перейти на нее можно по ссылке ЗДЕСЬ. Но сайт RusDelfi всё-таки оставьте открытым.

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали бывшего сотрудника местного штаба Алексея Навального — Виктора Распопова, пишет "Знак.ком".

Картинка из Томска. https://twitter.com/fbkinfo/status/1352897892143538176?ref_src=twsrc%5Etfw

Судья Ленинского суда Тюмени Татьяна Гусаркова приняла решение арестовать координатора тюменского штаба Навального — Ивана Вострикова на пять суток. Он признан виновным в призыве выйти на акцию в поддержку оппозиционера 23 января, сообщил журналистам его адвокат Павел Руснаков.

Во Владивостоке митинг закончился, сообщает корреспондент «Новой газеты». По его данным, задержаны не менее 50 человек. «ОВД-Инфо» дает пока меньшие цифры — 24 человека.

В Иркутске наконец-то закончился митинг, в котором, по оценкам Тайги.инфо, приняли участие не менее 2 тыс. человек. Но люди продолжили гулять по городу.

В Питере огородили Александровский сад. Ну мало ли, знаете. Вдруг кто-то соберется там прогуляться. Акции в Москве и Санкт-Петербурге намечены на 14.00 (13.00 по Таллинну). https://twitter.com/RTVi/status/1352892887659405312?ref_src=twsrc%5Etfw

А что происходит в Москве, спросите вы? А там, судя по трансляции RTVI, на Пушкинской собираются люди. Одни в гражданском, а другие в полицейском. https://twitter.com/RTVi/status/1352885745938214914?ref_src=twsrc%5Etfw

Полиция самого сурового города России Челябинска перекрыла движение к месту сбора участников акции. Начало планируется на 14:00 (в Таллинне в это время будет 11.00). Автозак на фото корреспондента Znak.com Марины Малковой.

Журналист канала "Настоящее время" Евгений Эрлих озвучивает в фэйсбуке любопытную мысль.

В Красноярске творятся подлинные чудеса. Сначала был задержан редактор соцсетей "Проспекта мира" Рустам Зейналов", а затем в комментариях к трансляции «Проспекта Мира» кто-то начал оставлять негативные сообщения с аккаунта умершего (!) красноярского политика, вице-спикера заксобрания Алексея Клешко.

Задержания во Владивостоке выглядят так. https://twitter.com/spektronline/status/1352895762372423681?ref_src=twsrc%5Etfw

О нескольких тысячах на акции во Владивостоке пишет "Спектр"

В металлургической столице Урала Магнитогорске массовых протестов сегодня не запланировано. Но людям начали предъявлять обвинения и там, пишет "МБХ-Медиа". Полицейские задержали членов «Гражданского общества» Дмитрия Максимова и его отца Владимира, об этом Максимов рассказал «МБХ медиа».Максимова попросили приехать в городскую прокуратуру, чтобы подписать предостережение за призывы к участию в акции 23 января.«Меня попросили дать объяснение на счет сообщений в чате “Штаб Навального в Магнитогорске”. Тоже самое сделали с моим отцом Максимовым Владимиром Сергеевичем, являющимся членом Либертарианской партии, как и я», — рассказал он.

Расследователь Христо Грозев, который вывел на чистую воду покушавшийся на Навального отряд спецслужб, грозит новым расследованием. Интересно будет посмотреть (или почитать).

В Новосибирске собрались 3-4 тыс. человек, передает корреспондент Тайги.инфо.Но ОМОН начинает делить толпу на квадраты. Приехал автозак.

В Кургане (это областной центр восточнее Челябинска) акция протеста еще не началась, но автозаки на дорогах уже появились. На улице, кстати -34, сообщает "Знак.ком". От фото корреспондента Никиты Телиженко веет холодом.

Акция протеста в Иркутске. Скандируют, мы не уйдем https://twitter.com/ZolotorevskiyB/status/1352890559992623104?ref_src=twsrc%5Etfw

А это Томск. Город, по своему символичный во всей этой истории. Напомним, что именно там Алексей Навальный получил дозу новичка, после чего отправился в больницу города Омск. https://twitter.com/teamnavalny_tsk/status/1352882860861124609?ref_src=twsrc%5Etfw

На площади Ленина в Новосибирске собрались уже более 1,5 тыс. человек. Люди продолжают подходить. Они поют гимн России, хлопают и кричат "Уходи!", сообщает BBC.

Самое время поговорить о том, что грозит участникам шествия, согласно российским законам: Полицейские могут задержать участников несанкционированного шествия по статье 20.2 КоАП «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». За участие в несанкционированной акции предусмотрен штраф от 10 до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

Тем временем мэр Москвы предупреждает практически устами Иосифа Бродского: не выходите из комнаты, не совершайте ошибку, не попадайте под дубинки. https://twitter.com/infomoscow24/status/1352639608119578628?ref_src=twsrc%5Etfw

В Токио началась акция солидарности. Но местная полиция почему-то реагирует не так жестко, как российская. Точнее не реагирует вовсе.https://twitter.com/kassalanche/status/1352876144500961283

Очень жестко во Владивостоке.https://twitter.com/openrussia_team/status/1352879710116700162

В Новосибирске полицейские перекрыли половину центральной улицы - Красный проспект. Полиция предупреждает участников, что мероприятие не согласовано. Люди начали шествие по проспекту. В шествии участвуют около 1 тыс. человек.

Митинги медленно подкатываются к Уралу.

В Иркустке, по оценкам Тайги.инфо, уже около 2 тыс. участников шествия по центру города. Люди идут по тротуарам вдоль проезжей части, им сигналят в знак поддержки."Их все больше и больше становится, - передает наш корреспондент. - Хотела конца потока дождаться, но люди все идут и идут. Первая часть уже приближается к скверу Кирова, а тут еще народ на половину улицы Карла Маркса тянется".

Акции в поддержку Алексея Навального 23 января пройдут не только в России, но и в десятках городов Европы и мира. Список этих городов со ссылками опубликовал, в частности, на своей странице в Facebook российский и американский финансист Слава Рабинович. https://www.facebook.com/slava.rabinovich.9/posts/3710740248987262&width=500&show_text=true&height=237&appId

В Чите акция собрала около 300 человек. Начались задержания, передает "Чита.ру".Фото: Чита.ру

https://twitter.com/teamnavalny/status/1352861305011642368?ref_src=twsrc%5Etfw

В Иркутске началось шествие, передает корреспондент Тайги.инфо. По центру города идут сотни людей. Они скандируют "Свободу Навальному", "Выпускай", "Путин вор" и "Мы здесь власть".По оценкам Тайги.инфо, на акцию собрались уже около 1 тыс. человек.

Как сообщает telegram-канал "Команда Навального", в Якутске митинги проходят несмотря на крайне неблагоприятную погоду, на улице сейчас -50.

В видеотрансляции штаба Навального во Владивостоке сообщается о массовых задержаниях участников акции, пишет DW. Полностью перекрыта Светланская улица, по которой двигались участники шествия. Протестующие жалуются на снижение скорости мобильного интернета.

В Хабаровске задержанных в ОП №6 поставили лицом к стене. Их избивали палками, передает "ОВД-Инфо" со ссылкой на одного из задержанных.

Сейчас митинги выглядят заметно более массовыми, чем обычно. Действия же полиции также стали более жесткими. https://twitter.com/teamnavalny/status/1352841025350471680?ref_src=twsrc%5Etfw

Жители Читы тоже вышли на улицу. Около 50 человек в центре города, сообщил Тайге.инфо корреспондент "Читы.ру".

Полиция задержала депутата законодательной думы Хабаровского края Максима Кукушкина, сообщил местный штаб Навального. Несколько автозаков, наполненные людьми, уехали, но задержания ОМОНом на площади Ленина продолжаются, пишет DW. По сведениям местного штаба оппозиционера, полиция "действует грубо": среди задержанных оказалась женщина с инвалидностью второй группы, а в одном из автозаков задержанные сообщили об избиении участника протестов. https://twitter.com/teamnavalnykhv/status/1352842531407540229?ref_src=twsrc%5Etfw

В Южно-Сахалинске, по данным Sakhalin.info, на акции собралось около 400 человек. «Около 40 минут собравшиеся на площади у дома правительства скандировали „Навальному свободу“, „Мы здесь власть“, „Вор должен сидеть в тюрьме“ и „Россия должна быть свободной“», — пишет издание. Участники начали шествие. Во время акции прошли задержания нескольких человек.

Около Дома офицеров в центре Новосибирска, откуда планировалось начать шествие, наблюдается скопление полицейских. Рядом со входом в метро сложены металлические ограждения. Кроме того, от Дома офицеров до площади Ленина по Красному проспекту проехали два автобуса с полицейскими. Фото Егора Фёдорова, Тайга.инфо

К акциям присоединились Сахалин, Владивосток и Магадан. https://twitter.com/novaya_gazeta/status/1352835869179338754?ref_src=twsrc%5Etfw

"Штаб Навального" публикует видео, на которых видны задержания https://twitter.com/teamnavalnykhv/status/1352835652866494464?ref_src=twsrc%5Etfw

Как пишет telegram-канал "Команда Навального", в Южно-Сахалинске проходит, возможно, "самый масштабный митинг за всю современную историю".

В Иркутске полиция задержала заместителя координатора штаба Навального Захара Сарапулова. Причина задержания не называется, сообщает «Сибирь. МБХ медиа».

Шествие в Хабаровске продолжается. По оценкам Dvhab.ru, на пике собиралось около 1 тыс. протестующих. Сейчас остается «пара сотен». Однако, судя по трансляции, разрозненные группы все-таки объединились в колонну.

В центре Новосибирска, тем временем, наблюдается необычная высокая концентрация полицейских, передает корреспондент Тайги.инфо. Замечены экипажи ГИБДД в районе площади Ленина.

Адвокат Навального сообщает, что Алексею запрещено читать новости даже в распечатанном виде. https://twitter.com/advokatkobzev/status/1352632821244973058?ref_src=twsrc%5Etfw

Координатор барнаульского штаба Навального Вадим Останин задержан, передает экс-кандидат в губернаторы Алтайского края Виктор Рау во "ВКонтакте". Но акция все равно состоится, заявил он, сообщает Тайга.инфо.

Тем временем, в Хабаровске началось шествие. Люди прошли дворами и пытаются выстроиться в колонны, передает местный штаб Навального. Еще часть жителей остались на площади Ленина.

https://twitter.com/novaya_gazeta/status/1352816789000957959?ref_src=twsrc%5Etfw

Протестующие в Хабаровске начали водить хороводы вокруг омоновцев, которые оцепили главную площадь. При этом силовики продолжают отрезать одни группы людей от других, чтобы, очевидно, те не выстроились в колонну, пишет Тайга.инфо.

В Новосибирске начинается суд по административным делам депутата горсовета и руководителя штаба Навального в Новосибирске Сергея Бойко, его помощницы Елены Носковец и помощника еще одного депутата горсовета Даниила Маркелова. «Родственников, защитников, прессу не пускают», — передает Бойко в твиттере. Сергей Бойко был задержан вчера на пути в мэрию.

С 18 января в официальных сообществах вузов и студенческих рассылках стали появляться предупреждения о том, что студентам грозит административная ответственность или даже отчисление за участие в несогласованных митингах.Учащиеся трех университетов (РГУ нефти и газа, Кубанский аграрный университет и Финансовый университет при правительстве РФ) подтвердили Русской службе Би-би-си, что со студентами проводятся профилактические беседы перед митингами. Сами вузы говорят, что они только информируют студентов о возможных последствиях.

В Хабаровске уже собираются протестующие. К ним вышли сотрудники ОМОНа с дубинками. Трансляция доступна здесь. "Мы здесь власть", — скандирует толпа в ответ на предупреждение полицейского о несогласованной акции.

Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко (КПРФ) выступил против преследования людей по политическим мотивам, пишет Тайга.инфо. В конце 2019 года он под давлением Кремля был вынужден уйти в отставку, а в 2020-м его сына, лидера фракции коммунистов в региональном парламенте арестовали по обвинению в мошенничестве.

В Хабаровске, как передает RusNews, уже перекрыта площадь Ленина у администрации края. Полностью перекрыта улица Пушкина. Полиция задержала съемочную группу RusNews, журналиста Сергея Плотникова — «за участие в несанкционированном митинге 24 октября». Такого количества силовиков не было в дни митингов в поддержку Фургала, отмечает местный штаб Навального.

23 января по всей России проходят акции протеста. Первыми в поддержку Алексея Навального выходят хабаровчане. Они начинают свою акцию, когда в Таллинне на часах еще только четыре утра.