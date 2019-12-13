Лидеры Евросоюза решили продлить санкции в отношении России

"Что касается России и Украины, мы заслушали доклад Франции и Германии после саммита в "нормандском" формате в Париже (9 декабря). Это была возможность обменяться мнениями по ситуации в регионе и принять решение о продлении санкций на шесть месяцев", — сказал Мишель журналистам после окончания саммита ЕС.

По его словам, ЕС "считает, что выполнение Минских соглашений остается чрезвычайно важным пунктом, в отношении которого мы будем очень внимательными".