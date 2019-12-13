Лидеры Евросоюза решили продлить санкции в отношении России
Глава Евросовета Шарль Мишель официально подтвердил в пятницу продление Евросоюзом на полгода экономических санкций против России, пишет РИА-Новости.
Глава Евросовета Шарль Мишель официально подтвердил в пятницу продление Евросоюзом на полгода экономических санкций против России, пишет РИА-Новости.
"Что касается России и Украины, мы заслушали доклад Франции и Германии после саммита в "нормандском" формате в Париже (9 декабря). Это была возможность обменяться мнениями по ситуации в регионе и принять решение о продлении санкций на шесть месяцев", — сказал Мишель журналистам после окончания саммита ЕС.
По его словам, ЕС "считает, что выполнение Минских соглашений остается чрезвычайно важным пунктом, в отношении которого мы будем очень внимательными".
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