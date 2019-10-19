Летевший в Москву самолет совершил экстренную посадку из-за сообщения о бомбе

Командир воздушного судна принял решение сажать самолет в Красноярске — ближайшем аэропорту на на пути следования. Перед приземлением самолету пришлось кружить над аэропортом, чтобы выработать топливо для безопасной посадки. По данным ТАСС, в общей сложности он пробыл в воздухе около трех часов с момента взлета из Улан-Удэ.

Борт ожидали на взлетной экстренные службы Красноярска. Сообщалось, что пассажиров рейса высадят в терминал, самолет будет тщательно проверен, и затем он продолжит полет в Домодедово. "В столицу самолет придет с большой задержкой", — сказал источник агентства.

Позже выяснилось, что борт "заминировал" опоздавший пассажир. "При содействии авиакомпании звонивший был вычислен и задержан правоохранительными органами Бурятии", — сообщили РИА "Новости" в пресс-службе Smartavia.