Леонид Волков: Почему Путина испугали митинги 23 и 31 января?

Соратник российского оппозиционера Алексея Навального, политик Леонид Волков в youtube-ролике анализирует действия властей Российской Федерации.
"Более 12000 задержанных на мирных протестных акциях за последние две недели — это самая большая волна политического террора в нашей стране со сталинских времен.
Путин очень сильно испугался — только этим можно объяснить вопиющую жестокость, с которой ОМОН набрасывался на безоружных граждан. Но, казалось бы, чего бояться? Ведь масштабные протесты случались в России и раньше.
Чем новая протестная волна радикально отличается от всех предыдущих, и почему, действительно, есть все основания очень ее бояться — разбираемся за пять минут", — обещает координатор штабов Алексея Навального Леонид Волков.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Сок этой ягоды подавляет COVID-19 на 97 процентов
Топ-5 семей, которые присвоили себе почти все богатства России
Андрей Аршавин раскрыл всю подноготную отношений с Барановской
Глаз не отвести! Как выглядела красавица-сестра Есенина