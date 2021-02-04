Леонид Волков: Почему Путина испугали митинги 23 и 31 января?

"Более 12000 задержанных на мирных протестных акциях за последние две недели — это самая большая волна политического террора в нашей стране со сталинских времен.

Путин очень сильно испугался — только этим можно объяснить вопиющую жестокость, с которой ОМОН набрасывался на безоружных граждан. Но, казалось бы, чего бояться? Ведь масштабные протесты случались в России и раньше.

Чем новая протестная волна радикально отличается от всех предыдущих, и почему, действительно, есть все основания очень ее бояться — разбираемся за пять минут", — обещает координатор штабов Алексея Навального Леонид Волков.

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