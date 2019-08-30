”Ленин жив / Ленин мертв”. 30 августа 101 год назад история могла навсегда измениться

Таким образом в 1918 году у Сталина не было ресурсов для внутрипартийной борьбы.

Гораздо больше возможностей было у Льва Троцкого. Обладая харизмой (он был ярким оратором и публицистом), Троцкий мог повести за собой людей. Как мы знаем он был одним из главных организаторов Красной армии и на своем бронепоезде активно посещал линию фронта. Естественно, в условиях вооруженного конфликта именно армия оказывается важнейшим инструментом. По сути, в отсутствии Ленина, Троцкий мог выбрать для себя роль своеобразного военного диктатора, но не в классическом варианте, как это хотели реализовать Корнилов или Колчак, то есть не со стороны армии, а со стороны партии.

” И Троцкий, и Свердлов активно использовали насилие в политической борьбе и не были склонны к умеренному политическому курсу

Возможным конкурентом Троцкого за лидерство в партии мог быть Яков Свердлов. После покушения на Ленина именно он возглавил Совет Народных Комиссаров и разрабатывал Конституцию РСФСР. Ленина крайне высоко оценивал организаторские способности Свердлова, и он пользовался большим авторитетом у партийцев. Если Троцкий всегда стремился занять собственную позицию, то Свердлов наоборот был ”командным игроком”, что могло склонить чашу весов в его пользу. По сути, только скоропостижная смерть от ”испанки” в 1918 году не позволила Свердлову участвовать во внутрипартийной борьбе после 1924 года.

Главный вопрос этой альтернативной версии: смогла ли страна избежать ужасов массовых репрессии? На основании имеющихся данных, скорее всего нет. И Троцкий, и Свердлов активно использовали насилие в политической борьбе и не были склонны к умеренному политическому курсу. Конечно, возможно, расправы со старыми большевиками удалось бы избежать, но вот насилие в отношении ”враждебных элементов” и ускоренная модернизация скорее всего бы реализовалась.

Вторая альтернатива: Покушения не было

Бдительный охранник Ленина перехватывает Фанни Каплан, и Ленин отделывается легким испугом. Следовательно он сохраняет свое здоровье и не умирает в 1924 году. Главный вопрос в таком случае — это судьба НЭПа и перспективы индустриализации. Среди современных историков нет консенсуса по отношению Ленина к НЭПу, кто-то считает, что Ленин изначально предполагал временный характер этой политики и ждал удобного момента для его свертывания, другие говорят, что поздний Ленин осознал плюсы либерализации экономики и стал задумываться о внедрении элементом капитализма и частной инициативы в советскую систему. Поэтому однозначно ответить, сколько бы времени НЭП продержался, будь Ленин жив, невозможно.

Вне всяких сомнений при стабилизации экономики Ленин бы поставил вопрос об индустриализации. Это было связанно не только с необходимостью противостоять буржуазным странам, сколько с тем, что для строительства социализма нужны пролетарии, а они могут быть только на промышленных предприятиях. Но исходя из практики НЭПа, ленинская индустриализация скорее всего носила бы мягкий характер и шла бы через систему концессий иностранных предприятий и комплексного развития тяжелой и легкой промышленности.

” Этот текст не стремится дать готовые ответы, а скорее хочет пробудить фантазию читателей

Пример ленинского пути индустриализации может быть план ГОЭЛРО, который предполагал масштабное внедрение электричества, но при этом не требовал больших человеческих жертв. Таким образом СССР в 1920-1930-е гг. мог пойти по ”китайскому пути”, то есть, имея огромное количество природных ресурсов и массовую дешёвую рабочую силу, встроиться в мировую хозяйственную систему, постепенно наращивая собственную экономическую мощь. Если бы СССР и странам Европы удалось бы найти общий язык, то возможно это бы позволило избежать прихода нацистов к власти в Германии или не дало бы им возможности к активным агрессивным действиям.

Конечно, все вышеизложенное является плодом фантазии и не претендует на достоверность, ибо исторические процессы крайне сложны, и невозможно учесть все факторы и все взмахи крыльев бабочек. Этот текст не стремится дать готовые ответы, а скорее хочет пробудить фантазию читателей и сподвигнуть их к собственным размышлениями и версиям.