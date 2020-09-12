Лавров заявил, что Россия отреагирует на возможные новые санкции Запада

Москва не оставит без ответа возможные новые санкции Запада. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", отвечая на вопрос о возможных новых западных санкциях, передает ТАСС.
"Принцип взаимности в международных делах никто не отменял. Посмотрим, какие будут новые санкции. Мы, конечно же, отреагируем. Без реакции это оставлять нельзя", — сказал Лавров.
На прошлой неделе правительство ФРГ выступило с утверждением, что российский блогер Алексей Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". В связи с этим Берлин и его западные партнеры призвали Россию "дать ответы" на возникшие вопросы и заявили, что рассмотрят возможные меры в отношении Москвы. Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией. Он отметил, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было.
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