17.02.2020, 07:20

Лавров выразил надежду на осознание ЕС важности изменения ”порочного” статуса-кво отношений с Россией

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Лавров выразил надежду на осознание ЕС важности изменения ”порочного” статуса-кво отношений с Россией
Sputnik, Scanpix

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что страны осознают важность изменения ”порочного” статуса-кво отношений с Россией. Об этом он сообщил в интервью газете La Stampa.

Глава МИД отметил, что среди стран-участников Евросоюза мнение о поступательном развитии отношений с Россией набирает популярность.

Он добавил, что сохранение модели отношений с Москвой не даст Европе реализовать ”поставленные ей амбициозные задачи превращения ЕС в ”геостратегического игрока высшего ранга””.

Лавров также указал на готовность российских дипломатов оказывать содействие для сотрудничества и создания единой ”большой Европы” без разделительных линий при участии и России, и Евросоюза, и общих соседей.

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