Лавров выразил надежду на осознание ЕС важности изменения ”порочного” статуса-кво отношений с Россией(3)
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что страны осознают важность изменения ”порочного” статуса-кво отношений с Россией. Об этом он сообщил в интервью газете La Stampa.
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