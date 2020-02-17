Лавров выразил надежду на осознание ЕС важности изменения ”порочного” статуса-кво отношений с Россией

Глава МИД отметил, что среди стран-участников Евросоюза мнение о поступательном развитии отношений с Россией набирает популярность.
Он добавил, что сохранение модели отношений с Москвой не даст Европе реализовать ”поставленные ей амбициозные задачи превращения ЕС в ”геостратегического игрока высшего ранга””.
Лавров также указал на готовность российских дипломатов оказывать содействие для сотрудничества и создания единой ”большой Европы” без разделительных линий при участии и России, и Евросоюза, и общих соседей.
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