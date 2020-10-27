Лавров ушел на самоизоляцию после контакта с зараженным COVID

Все запланированные визиты и встречи министра перенесены ”на более поздний срок”, уточнила Захарова.

”Самочувствие у министра хорошее”, — написала представитель МИДа.

Накануне Лавров был с рабочим визитом в Греции, где встречался с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, главой греческого МИД Никосом Дендиасом и председателем партии ”Коалиция радикальных левых сил”, бывшим премьером Алексисом Ципрасом.

Захарова опубликовала несколько фотографий с переговоров. На одной из них Лавров встречается с Ципрасом, при этом глава российского МИД без маски, Ципрас — в маске.

Также в Афинах Лавров встречался с главой МИД Израиля Габи Ашкенази. Захарова опубликовала фото с переговоров, где оба министра сидят без масок на удалении друг от друга.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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