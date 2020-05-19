Лавров: "Северный поток - 2" будет построен, но сложности приведут к подорожанию газа в Европе

"Я не думаю, что проект может быть остановлен. Я убежден, что он будет реализован. В этом заинтересована и Германия, и другие европейские страны, чьи компании участвуют в его реализации, — сказал он. — В этом заинтересована, в конце концов, вся Европа, потому что это будет укреплять европейскую энергетическую безопасность", — сказал министр.

"Эксперты — это их мнение — сходятся в том, что практически все варианты разрешения правовой коллизии приведут к удорожанию газа для конечных потребителей, для граждан стран ЕС", — добавил Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что "где-то проскочила информация, что в датском правительстве рассматривается возможность" поставить дополнительные вопросы по проекту. При этом Лавров указал, что существует немало правовых возможностей "для преодоления нынешней ситуации".

По словам министра, ситуация с реализацией проекта никак не влияет на отношения России и Дании, которые "давно находятся в том состоянии, в котором они сейчас пребывают". "Какого-либо изменения нашего подхода к отношениям с Копенгагеном в связи с ситуацией вокруг "Северного потока — 2" я не вижу, — добавил Лавров. — <…> Мы видим, что Дания по целому ряду вопросов, которые касаются отношений с Россией, в рамках ЕС и НАТО занимает менее конструктивную позицию, чем другие члены этих организаций. Мы это не драматизируем и готовы разговаривать со всеми".

Газовая директива ЕС

Россия не будет оказывать давление на Германию в вопросе строительства "Северного потока — 2", как это делают США, заявил Лавров, комментируя решение германского регулятора не освобождать "Северный поток — 2" от требований обновленной Газовой директивы ЕС.

Лавров отметил, что в ходе предстоящего телефонного разговора с главой МИД ФРГ Хайко Маасом эта тема затрагиваться не будет. "И уж точно не буду заставлять германское правительство принимать то или иное решение, как пытаются делать наши американские партнеры, в частности в ходе телефонного разговора [госсекретаря США] Майкла Помпео с Хайко Маасом, о котором Госдепартамент так бравурно сообщил", — подчеркнул российский министр.