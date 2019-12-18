Лавров подвел итог: Евросоюз оказался не готов к равноправным отношениям с Россией
Тридцать лет назад, 18 декабря 1989 года, в Брюсселе было подписано Соглашение о торговле, коммерческом и экономическом сотрудничестве между СССР и Европейскими сообществами. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своей статье в Российской газете подводит итоги взаимодействия России и ЕС за последние 30 лет.
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