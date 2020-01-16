Латвийский Сейм принял заявление о недопустимости искажения Россией истории Второй мировой войны

В документе подчеркивается, что, приуменьшая роль пакта Молотова-Риббентропа в развязывании Второй мировой войны и отрицая факт оккупации и аннексии, российские должностные лица выступают против конституционных основ Латвии и вводят международное сообщество в заблуждение относительно роли Советского Союза в развязывании Второй мировой войны.

В заявлении отмечается, что в этом году исполнится 80 лет со дня оккупации и аннексии Латвии Советским Союзом 17 июня 1940 года. В свою очередь 8 мая будет отмечаться 75-летие со дня окончания Второй мировой войны, которая завершилась капитуляцией национал-социалистической Германии и ликвидацией одного из самых жестоких тоталитарных режимов. Однако, в отличие от стран Западной Европы, окончание войны не привело к освобождению Латвии и других стран Центральной и Восточной Европы. Латвия была повторно оккупирована уже другим тоталитарным режимом — Советским Союзом.

В заявлении недопустимыми названы попытки российских должностных лиц отрицать исторические факты о причинах, ходе и завершении Второй мировой войны с целью уменьшить ответственность Советского Союза за начало войны в Европе и уйти от ответственности за преступления, совершенные во время советского тоталитарного режима.