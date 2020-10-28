Латвийские русскоязычные журналисты запустили канал в YouTube, их смотрят миллионы зрителей

Главный редактор ”Эхо Москвы” Алексей Венедиктов, который был гостем нашей программы, как-то сказал о том, что стримы на ютубе напоминают секту: там сложно соблюдать баланс мнений, поскольку ”ютубовская” аудитория не хочет слышать ”вторую сторону”.

Отчасти так оно и есть: после того как у канала формируется основная аудитория — проще говоря — либеральная или консервативная — герои, мнение которых не совпадает с большинством зрителей, будет восприниматься в штыки.

Мы это видим по количеству просмотров онлайн: скажем, когда говоришь с экпертом о событиях в Беларуси, который поддерживает протестующих — у тебя растут просмотры, а как только появляется ”провластный политолог” они начинают падать, его появление также вызывает негативную реакцию — дизлайки и агрессивные комментарии.

То же самое с освещением дела Навального, например. Да и любой другой ”острой темы”.

Психологически во время стрима очень сложно наблюдать, как рост аудитории сначала замедляется, а затем начинает стремительно падать.

В этом смысле Венедиктов, конечно, прав. То что могут и должны позволять себе традиционные СМИ — в ютубе реализовать сложнее. Но я бы все-таки не был стольк пессемистичен: мы стараемся работать со своей аудиторией, иногда устраивая ей шоковую терапию.

Скажем, после либерального Шендеровича мы можем пригласить в эфир суперконсервативного Михеева, а после Дзядко — Познера. Поклонники одного, скорее всего захейтят поклонников другого.

Но в итоге нам удалось сбалансировать разных гостей: и в разделе самых популярных видео на нашем канале соседствую ”провластный” журналист Андрей Караулов и либеральный предприниматель Евгений Чичваркин.

Главред ”Дождя” Тихон Дзядко, с которым мы разговаривали в эфире буквально на днях, высказал мнение: что нужно отходить от ”именитых гостей” в эфире и создавать ”своих героев”. Через некоторое время те, о ком мы сейчас не слышали, могут стать суперзвездами ютуба.

В этой связи нам интересно интегрировать в рунет и адаптировать для его аудитории: балтийских спикеров. Когда мы обсуждали возможность создания своего канала на ютубе, то понимали, что нужно ориентировать на русскоязычное интернет-пространство. Это потенциальная 200-миллиона аудитория. Там огромная конкуренция и застолбить место под ее солнцем — тоже задача крайне не простая.