Lancet: эффективность ”Спутника V” превышает 91% при минимальных побочных эффектах

Один из ведущих мировых медицинских журналов Lancet опубликовал промежуточные результаты третьей фазы испытаний российской вакцины от COVID-19 ”Гам-КОВИД-Вак”, которая выпускается под торговой маркой ”Спутник V”. Об этом говорится в сообщении РФПИ.

Исследование было организовано и контролировалось московским отделением голландской контрактной исследовательской организации Crocus Medical. Ее система контроля и мониторинга соответствует всем мировым стандартам, говорится в статье.

Промежуточный анализ данных третьей фазы испытаний вакцины показал, что введение вакцины на основе аденовирусов человека обеспечивает 91,6-процентную эффективность против COVID-19. Исследование проходило с 7 сентября по 24 ноября 2020 года в 25 больницах Москвы. Всего обе дозы вакцины получили 14 964 участника, а 4902 получили плацебо. Эффективность вакцины рассчитывалась на основе доли участников с ПЦР-подтвержденным COVID-19.

Через 21 день после получения первой дозы вакцины (в день введения второй дозы) было подтверждено 16 случаев симптоматического COVID-19 в группе вакцины и 62 случая в группе плацебо, что эквивалентно эффективности 91,6%.

Вакцинация ”Гам-КОВИД-Вак” не привела к серьезным осложнениям и побочным эффектам, в большинстве случаев их проявления были легкими, включая гриппоподобные симптомы, боль в месте инъекции и слабость или снижение жизненного тонуса на короткое время.

Испытания вакцины на 2 тыс. участников старше 60 лет показали, что она столь же эффективна и столь же хорошо переносится и в этой возрастной группе. Испытания вакцины продолжаются, чтобы в общей сложности охватить 40 тыс. участников.

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