Курс рубля снова упал

По состоянию на 11:53 доллар стоит 73,9 рубля, в 11:30 курс доходил до 74,01 рубля — это максимум с 4 августа. Евро подскакивал до 87,5 рубля, затем скорректировался до 87,4 рубля.

Основные российские фондовые индексы, Мосбиржи и РТС, падают на 1,3 и 2,3 процента соответственно, до минимумов за неделю.

Цены на эталонные сорта нефти испытывают давление после публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. В нем высказывались сомнения по поводу перспектив восстановления экономики страны после кризиса, что может существенно повлиять на спрос. Кроме того, коммерческие запасы нефти в США на минувшей неделе сократились меньше, чем ожидали эксперты — 1,63 миллиона баррелей против 3,8 миллиона.

Одновременно мониторинговый комитет ОПЕК+, заседание которого прошло накануне, признал, что восстановления спроса идет медленнее, чем ожидалось. В свою очередь министр энергетики России Александр Новак предупредил, что рынок остается очень хрупким и возможны непредсказуемые проблемы.