Курс рубля рухнул после открытия торгов на Московской бирже

Индекс Мосбиржи к 10:11 мск снизился на 8,22%, индекс РТС — на 13,4%.

10 марта — первый день работы Московской биржи после трехдневных выходных. На международном валютном рынке 9 марта, когда Московская биржа была закрыта, курс российской валюты резко снизился.

Банк России объявил, что 10 марта проведет ”упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке”. Предполагается, что такая мера должна поддержать курс рубля.

Снижение курса рубля связывают, в первую очередь, с падением мировых цен на нефть. 10 марта нефть сортов Brent и WTI на лондонской бирже ICE подорожала по сравнению с предыдущей торговой сессией. Brent утром во вторник торговалась по 39,95 доллара за баррель, WTI — по 33,5 доллара. Оба сорта нефти прибавили в среднем по 7%.