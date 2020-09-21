Курс евро превысил 90 рублей и достиг максимума с февраля 2016 года

Курс евро вырос более чем на 0,7%, до ₽90,4 по состоянию на 11:18 мск, свидетельствуют данные Московской биржи. Достигнутый результат стал самым большим с 11 февраля 2016 года, когда курс евро поднимался выше ₽91.

Курс доллара поднялся в понедельник до до ₽76,45.

Рубль снизился к доллару и евро на фоне ухудшения геополитического фона, негативных настроений на мировых фондовых рынках и снижения нефтяных цен.

Сейчас динамика курса евро на 100% определяется внешними факторами, рассказал эксперт ”Фридом Финанса” Георгий Ващенко. На мировых фондовых и валютных рынках преобладает отрицательная динамика, и российский рынок не является исключением. ”Локальных событий, которые могли бы оказать заметное влияние на рынок нет, отыгрывается динамика внешних площадок”, — сказал эксперт. Ориентиром для евро на текущую неделю будет коридор ₽87,75 — ₽91 за евро, считает аналитик.