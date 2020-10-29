Курс евро к рублю обновил максимум с начала 2016 года

По данным на 15.40 мск, доллар стоил 79,4 рубля. Евро опустился ниже 93 рублей и стоил 92,95 рубля, пишет news.mail.ru.

Стоимость нефти Brent в четверг упала ниже $38 впервые с 15 июня. По данным на 15.42 мск, контракты на поставки Brent в декабре дешевели на 5,06% и стоили $37,14.

В четверг давление на нефтяные цены оказало решения Германии и Франции, двух крупнейших экономик Евросоюза, ввести самые жесткие ограничения со времен отмены весеннего локдауна, чтобы попытаться сдержать распространение коронавируса, пишет Bloomberg. Кроме того, в среду Управление энергетической информации США сообщило, что запасы нефти на прошлой неделе выросли на 4,32 млн баррелей — это самый большой прирост с июля.

Помимо падения цен на нефть, на рубль давят бегство инвесторов с развивающихся рынков, обострение ситуации с эпидемией в Европе и США, а также приближающиеся выборы в Штатах, отмечали ранее аналитики Промсвязьбанка. Старший аналитик по долговым рынкам Райффайзенбанка Денис Порывай называл основным фактором снижения рубля окончание налогового периода в России.